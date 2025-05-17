Çeşme Belediyesi, İklim ve Enerji Sözleşmeleri İmzaladı - Son Dakika
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Çeşme Belediyesi, İklim ve Enerji Sözleşmeleri İmzaladı

Çeşme Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek için Küresel İklim ve Enerji Belediye Başkanları Sözleşmesi ile AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi'ni imzaladı. Belediye Başkanı Lal Denizli, yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

17.05.2025 14:00  Güncelleme: 14:52
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(İZMİR)- Çeşme Belediyesi, 'Küresel İklim ve Enerji Belediye Başkanları Sözleşmesi' ile 'AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi'ni (EU4ETTR) imzaladı. Belediye Başkanı Lal Denizli, "Yerel yönetimlerin bu alanda daha da büyük önemi var. Önce kendi yaşadığımız ortamı değiştirirsek, geleceğe ve genele dair bir şey söylemek daha kolay olur" dedi.

Çeşme Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım attı. Bu kapsamda 'Küresel İklim ve Enerji Belediye Başkanları Sözleşmesi' ile 'AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi' (EU4ETTR), Çeşme Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı. Sözleşmeyi, Belediye Başkanı Lal Denizli ile projenin Türkiye Ekip Lideri ve GCoM Türkiye Yardım Masası görevini yürüten Daiva Matoniene imzaladı. Enerji Uzmanı Arif Künar, imza töreni öncesi konuya ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

İklim değişikliği ve enerji verimliliği için ortak hedefler

Küresel İklim ve Enerji Belediye Başkanları Sözleşmesi, şehirlerin ve yerel yönetimlerin dünyadaki iki temel girişimi olan Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi ve Belediye Başkanları Kompaktı'nı bir araya getirerek, şehir düzeyinde düşük emisyonlu ve iklime dayanıklı ekonomiye geçişi ilerletmeyi ve yerel eylemin küresel etkisini göstermeyi amaçlıyor.

Avrupa Birliği: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi (EU4ETTR) ise bölge şehirlerinin enerji dönüşümünü desteklemeyi, iklim değişikliği ile mücadele etmelerini sağlamayı ve Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi (GCoM) imzacısı şehirlerin enerji ve iklim hedefleri kapsamında belirledikleri hedeflere ulaşmalarına destek sunuyor.

"Sürdürülebilirlik üzerine kazandıracağımız bilinç çok kıymetli"

Belediye Başkanı Lal Denizli, dünyanın iklim krizi sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Yerel yönetimlerin önemi bu noktada öne çıkıyor. Bizlere düşen yaşadığımız mahallelerde, belediye hizmet alanlarımızda sıfır emisyon altyapısına hazırlama hedefi koymalıyız. Yerelde başlayan değişiklikleri genele yaymak her zaman daha kolay. Yerelde kuracağımız diyalog, sürdürülebilirlik üzerine kazandıracağımız bilinç çok kıymetli. Yerel yönetimlerin bu alanda daha da büyük önemi var. Önce kendi yaşadığımız ortamı değiştirirsek, geleceğe ve genele dair bir şey söylemek daha kolay olur" dedi. Denizli, katkılarından dolayı Matoniene ve Künar'a teşekkür etti.

"Çeşme, Türkiye ve Avrupa için önemli bir ilçe"

Projenin Türkiye Ekip Lideri ve GCoM Türkiye Yardım Masası görevini yürüten Daiva Matoniene de iş birliğine dair görüşlerini paylaştı. Projenin, Çeşme ve bölge için taşıdığı önemine dikkat çeken Matoniene, "Çeşme, turistik bir ilçe olmasının dışında doğal çevresi ile sürdürülebilir turizm konusunda hem Türkiye hem Avrupa için önemli bir ilçe" dedi. Matoniene, Başkan Denizli ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme Belediyesi, İklim ve Enerji Sözleşmeleri İmzaladı - Son Dakika

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