Çeşme Belediyesi, Ildır Mahallesi'nde Çocuk Oyun Alanı ve Spor Kompleksi Açtı

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(İZMİR)- Çeşme Belediyesi, Ildır Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Çocuk Oyun Alanı ve Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Lal Denizli, çocuk uyumlu alanların önceliklendirilmesinin önemini vurgulayarak, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı gelişimi ve mutluluğu için böyle güzel alanlar oluşturmak, bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Burada, onların oyun oynarken keyif alacakları ve spor yaparak sağlıklı bir yaşam biçimi kazanacakları bir ortam sunuyoruz" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ildır Mahallesi'nde Çocuk Oyun Alanı ve Spor Kompleksi açılış törenine katıldı. Başkan Denizli, çocuk oyun grubu, açık alan spor aletleri, halı saha ve soyunma kabini ile tuvaletler olarak ek tesislerin bulunduğu 3 bin 776 metrekarelik projenin, ilk kamu alanı olduğunu ifade etti.

Başkan Denizli, açılışta yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Belediye Başkanı olarak, açılışını gerçekleştireceğim ilk kamu alanımızda, hepinizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İki aylık dönemde, özellikle bütün çalışmalar kapsamında birincil önceliğimiz, her zaman çocuk uyumlu alanların önceliklendirilmesi oldu. Çünkü ailelerin en son isteyeceği şey, çocuklarımızın yaşam alanlarının daralması, onların sağlıklı sosyalleşme alanlarından uzak kalmasıdır. Bu konuda önceki dönem yönetimimizin başlatmış olduğu, bizlerin de tamamlamaya vesile olduğu bu güzel halı sahamız için başta bu konuda emek veren bütün müdürlüklerimize de teşekkür ediyorum. Çeşme'ye doğru hizmeti, yerinde hizmeti ve vatandaşın beklentileriyle uyumlu hizmeti verebilmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bunları tamamen başta çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaş almışlarımız, erkeklerimiz için yapıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı gelişimi ve mutluluğu için böyle güzel alanlar oluşturmak, bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bu oyun alanı ve spor kompleksi ile çocuklarımıza güvenli bir alan oluşturduk. Burada, oyun oynarken keyif alacakları ve spor yaparak sağlıklı bir yaşam biçimi kazanacakları bir ortam sunuyoruz. Ayrıca, çocuklarımız ve gençlerimiz için de spor yapma imkanı sunarak sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik ediyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesindeki asıl amacımız, birlikte daha yaşanabilir bir Çeşme yaratmaktır. Hepimizin sağlığı ve mutluluğu için böyle tesislerin çoğalması, Çeşme'mizin geleceği için büyük bir adımdır."

"Ekiplerimizle uzun mesailer harcıyoruz"

Vatandaşların hızlı sürede hizmetlere ulaşabilecekleri alanlar oluşturmak için çok çalıştıklarını söyleyen Denizli, "Devletin yayımlamış olduğu tasarruf tedbirleri kapsamında, belediyelerin önüne belirli engeller gelmiş durumda. Ekiplerimizle uzun mesailer harcıyoruz. O nedenle sizlere benim 'Çeşme Belediye Başkanı' sıfatıyla gerçekleştirdiğim ilk açılışın ardından da daha nicelerinin yakın zamanda gerçekleşecek olmasının müjdesini verelim. Çalışacağız, hizmet edeceğiz. Önceliğimiz de bu olmalı. Bu güzel günde benimle olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.