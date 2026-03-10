Çeşme Belediyesinden Bayram Öncesi Ev Temizliği ve Kişisel Bakım Hizmeti

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, bayram öncesinde yaş almış ve özel gereksinimli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, bayrama hazırlık sürecinde desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti sunuluyor.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen hizmet kapsamında; ev temizliği, kişisel bakım ve günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik destekler sağlanarak vatandaşların bayrama daha huzurlu ve rahat bir şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Çalışma ile özellikle yalnız yaşayan yaş almış bireyler ve özel gereksinimli vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Bayram hazırlıkları kapsamında yürütülen hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunabiliyor. Belediye yetkilileri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak ve destek mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla çalışmaların düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sosyal dayanışmanın önemine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlar, dayanışmanın ve paylaşmanın en güçlü şekilde hissedildiği zamanlardır. Çeşme Belediyesi olarak özellikle yaş almış ve özel gereksinimli komşularımızın bayrama daha huzurlu ve rahat hazırlanabilmesi için ev temizliği ve kişisel bakım hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği, herkesin bayram sevincini birlikte yaşayabildiği bir Çeşme için çalışıyoruz."

Çeşme Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yıl boyunca yürüttüğü destek programlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bayram öncesi gerçekleştirilen bu hizmetle de hem yaşam kalitesinin artırılması hem de toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar 0232 729 8 729 numaralı telefon üzerinden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçebiliyor.