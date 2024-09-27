Çeşme Belediyesi\'nden \'Yuvamız Çeşme\' Projesi

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(İZMİR)- Çeşme Belediyesi, çocukların güvenli ve modern eğitim ve oyun alanlarına kavuşmasını sağlayacak olan "Yuvamız Çeşme" projesini Reisdere ve Ovacık'ta hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Lal Denizli, Yuvamız Çeşme ile çocuklara en iyi koşullarda eğitim ve oyun alanları sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Geleceğin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekleyen Çeşme Belediyesi, çocukların güvenli, sağlıklı ve modern ortamlarda eğitim almasını ve kaliteli vakit geçirerek sosyalleşmesini desteklemek amacıyla "Yuvamız Çeşme" projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında, ilk olarak Reisdere ve Ovacık'taki yuvaların kapıları açılacak.

Yuvamız Çeşme Ovacık ve Yuvamız Çeşme Reisdere'de, her biri 155 metrekarelik kullanım alanına sahip, 33 çocuğun eğitim görebileceği bu yuvalar; 40 metrekare büyüklüğünde iki geniş sınıf, öğretmen odası, çocuk ve yetişkinler için tuvaletler ve bir mutfaktan oluşuyor. Hobi bahçesi ve çocuk parkının da bulunduğu projede, modern ve ferah mimarisi ile öne çıkan bu alanlar, 3-5 yaş arasındaki çocukların hem güven içinde vakit geçirebileceği hem de eğlenerek öğrenebileceği keyifli bir ortam sunuyor.

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, çocukların her türlü ihtiyacını düşünerek tasarlanan bu yuvaların, onların gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, "Yuvamız Çeşme ile çocuklarımıza en iyi koşullarda eğitim ve oyun alanları sunmayı amaçlıyoruz. Her ayrıntıyı titizlikle düşünerek tasarladığımız bu yuvalar, onların güvenle büyüyebileceği, öğrenme ve sosyalleşme süreçlerine katkı sağlayacak özel alanlar olacak. Geleceğin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yuvamız Çeşme projesi, hem çocuklara hem de ailelerine önemli destek sunarken, Çeşme Belediyesi'nin eğitime ve gelecek nesillere verdiği değerin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.