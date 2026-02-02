Çeşme'de Şiddetli Yağışa Karşı Kesintisiz Mücadele - Son Dakika
Çeşme'de Şiddetli Yağışa Karşı Kesintisiz Mücadele

02.02.2026 12:22  Güncelleme: 13:29
Çeşme Belediyesi, hafta sonu etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında kesintisiz hizmet vererek, bölgedeki olumsuz etkileri en aza indirmek için ekipleriyle birlikte çalışmalara devam etti. 35 ihbara hızlı müdahale edildi.

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, hafta sonu boyunca ilçede etkili olan şiddetli sağanak yağış süresince tüm birimleriyle sahada kesintisiz görev yaptı. Yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İZSU ve İZBB İtfaiyesi ile koordineli şekilde çok sayıda noktada eş zamanlı müdahalelerde bulundu.

Yağış süresince Çeşme Belediyesi Çözüm Merkezi'ne toplam 35 ihbar ulaştı. Tüm ihbarlara ilgili ekiplerce hızlı şekilde müdahale edilirken oluşabilecek risklere karşı önleyici çalışmalar yürütüldü.  Çalışmalar; Ilıca, Alaçatı, Reisdere, Şifne, Musalla, Çeşme Merkez, Çiftlik ve Dalyan olmak üzere 8 mahallede, 70'in üzerinde farklı noktada yoğunlaştırıldı.

Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri; altyapı kontrolleri, su tahliye çalışmaları, mazgal temizlikleri ve çevre güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamaları aralıksız sürdürdü. Yağışın etkili olduğu mahallelerde günlük yaşamın aksamaması için yoğun bir çalışma temposu izlendi.

Yağışın neden olduğu yapısal risklere karşı gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kamu güvenliğini tehdit edebilecek durumlar kısa sürede kontrol altına alındı. Belediye ekipleri, iş makineleri ve teknik ekipmanlarla sahada aktif görev aldı.

Çeşme Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı tüm ekiplerin 7/24 esasına göre teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanarak, vatandaşların acil durum ve ihtiyaç halinde Çeşme Çözüm Merkezi üzerinden belediyeye ulaşabilecekleri belirtildi.

Kaynak: ANKA

