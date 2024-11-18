Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu\'ndan \'Ege\'den Akdeniz\'e Türküler\' Konseri

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(İZMİR)- Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi'nde " Ege'den Akdeniz'e Türküler" konseri düzenledi.

Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun gerçekleştirdiği "Ege'den Akdeniz'e Türküler" temalı Türk Halk Müziği konseri müzikseverlerin beğenisini topladı. Konserde, Fethiye Belediyesi Kültür Müdürü Halime Ok, Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi Osman Uysal'a Fethiye'nin yetiştirdiği bir sanatçı olmasının yanında ayrıca Çeşme ile Fethiye arasında bir kültür köprüsü kurmuş olmasının gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Koro Şefi Osman Uysal ise Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya bu kültür hizmetine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Şef Uysal, Türk Halk Müziği'nin ve halk kültürünün yaşatılmasında azimle çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.