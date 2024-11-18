Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan 'Ege'den Akdeniz'e Türküler' Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan 'Ege'den Akdeniz'e Türküler' Konseri

Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu\'ndan \'Ege\'den Akdeniz\'e Türküler\' Konseri

Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Ege'den Akdeniz'e Türküler' konseri ile müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sundu. Koro Şefi Osman Uysal, kültür köprüsü oluşturma çabalarına vurgu yaptı.

18.11.2024 14:52  Güncelleme: 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi'nde " Ege'den Akdeniz'e Türküler" konseri düzenledi.

Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun gerçekleştirdiği "Ege'den Akdeniz'e Türküler" temalı Türk Halk Müziği konseri müzikseverlerin beğenisini topladı. Konserde, Fethiye Belediyesi Kültür Müdürü Halime Ok, Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi Osman Uysal'a Fethiye'nin yetiştirdiği bir sanatçı olmasının yanında ayrıca Çeşme ile Fethiye arasında bir kültür köprüsü kurmuş olmasının gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Koro Şefi Osman Uysal ise Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya bu kültür hizmetine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Şef Uysal, Türk Halk Müziği'nin ve halk kültürünün yaşatılmasında azimle çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Çeşme Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Osman Uysal, Etkinlik, Fethiye, Akdeniz, Güncel, Çeşme, Müzik, Yaşam, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan 'Ege'den Akdeniz'e Türküler' Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:02 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti’den istifa etti Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
22:02 Ankara’da Kavga Olayına Erişim Yasağı Ankara'da Kavga Olayına Erişim Yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 15:50:45. #1.11#
SON DAKİKA: Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan 'Ege'den Akdeniz'e Türküler' Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.