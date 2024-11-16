Çeşme Belediyesi, Yoğun Yağışla Mücadele İçin Seferber Oldu

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(İZMİR) - İzmir'deki yoğun yağış Çeşme'yi de etkiledi. Çeşme Belediyesi, gece boyunca etkili olan yoğun yağışa karşı harekete geçerek, vatandaşların yaşamını olumsuz etkilememesi için imkanlarını seferber etti.

İzmir'deki yoğun yağış Çeşme'yi de etkiledi. Çeşme Belediyesi ekipleri, gece boyunca etkili olan yoğun yağışın ilçede herhangi bir aksaklığa yol açmaması için çalışmaların sürdürüyor.

Fen İşleri, Temizlik İşleri, Zabıta, Park Bahçeler ve Destek Hizmetleri Müdürlükleri yaklaşık 100 personel ve 5 iş makinesi ile alt yapıdaki olası aksaklıkların önüne geçmek ve su baskınlarının yaşanmasını engellemek amacıyla sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Eş zamanlı olarak İZSU ekipleri de belediye ile koordinasyon halinde 44 saha personeli ve 18 iş makinesi ile ile geceden bu yana çalışmalarına devam ediyor.

"Yağışın başladığı andan itibaren ekiplerin olumsuz hava koşullarının ilçede herhangi bir aksaklığa yol açmaması için büyük bir özveriyle hareket ettiğini" belirten Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, bazı bölgelerde kısa süreli sorunlar yaşansa da ekiplerin yoğun müdahalesi ile hızlı bir şekilde çözüldüğünü ifade etti.