Çeşme'de 11. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çeşme'de 11. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Başladı

24.06.2025 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme'de 35 ülkeden 1200 sporcunun katıldığı 11. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası açılış töreni gerçekleştirildi. Turnuva, 29 Haziran'a kadar sürecek.

(İZMİR) - 11. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın açılış töreni, Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 35 farklı ülkeden bin 200'e yakın sporcunun yarıştığı turnuva, 29 Haziran'a kadar devam edecek.

Çeşme Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliği ile bu yıl 11'incisi düzenlenen Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın açılış töreni, Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Açılış töreninde Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediyesi Başkan Vekili Onur Saatlı, TSF Başkanı Fethi Apaydın, TSF Başkan Vekili Ömer Asım Ötegen, TSF Yönetim Kurulu üyesi Alper Efe Ataman, TSF Organizasyonlar Kurulu Başkanı Mehmet Sarıtaş, Türkiye eski şampiyonları, 35 ülkeden sporcular, antrenörler ve sporcu aileleri yer aldı.

Türkiye'nin birinci, Avrupa'nın ise en prestijli turnuvalarından biri olarak kabul edilen organizasyon, bu yıl 23 ile 29 Haziran 2025 tarihleri arasında satrançseverleri Çeşme'de buluşturuyor. Aya Haralambos Kültür Merkezi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada, 35 farklı ülkeden bin 200'e yakın sporcu yarışıyor.

"Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum"

Törende konuşan Başkan Vekili Onur Saatlı, dünyanın dört bir yanından binin üzerinde sporcuyu bir kez daha Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda ağırlıyor olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "Burası sadece bir rekabet ortamı değil, güzel dostlukların kurulduğu, ileriye dönük genç sporcuların deneyimli ve usta sporculardan büyük deneyimler kazandığı bir organizasyon. Turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurumlara çok teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Simultane gösteri gerçekleşecek

Uluslararası düzeyde tanınan satranç ustalarının mücadele edeceği turnuvada, "Dünyanın En Genç Büyük Ustası" unvanına sahip Yağız Kaan Erdoğmuş da Yıldırım Turnuvası'nda yer alacak. Bugün saat 21.00'de Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda Erdoğmuş'un Çeşme Belediyespor Satranç Takımı sporcuları ile yapacağı simultane gösteri gerçekleşecek.

Satranç ve spor gelişimi üzerine söyleşi

Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda, 26 Haziran 2025 Perşembe günü saat 21.00'de ise Turnuva Organizatörü Mehmet Sarısaç moderatörlüğünde GM Yağız Kaan Erdoğmuş ile satranç ve spor gelişimi üzerine söyleşi düzenlenecek. Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu'nda 27 Haziran 2025 Cuma günü saat 16.00'da turnuvanın heyecanla beklenen klasik etkinliklerinden Yıldırım Turnuvası tek kategoride yapılacak.

Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde, 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 16.00'daki ödül töreninde ise dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Güncel, Kültür, Yaşam, Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de 11. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
Savaşta ABD’yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu
Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis
NATO Genel Sekreter Rutte: ABD’nin İran’a saldırısı uluslararası hukuku ihlal etmedi NATO Genel Sekreter Rutte: ABD'nin İran'a saldırısı uluslararası hukuku ihlal etmedi
Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası’nda haftanın takımına seçildi Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'nda haftanın takımına seçildi
Sırbistan, İsrail’e mühimmat satışını durdurdu Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu
Muslera yeni takımını açıkladı: 14 yıl sonra yeni kulüpteyim Muslera yeni takımını açıkladı: 14 yıl sonra yeni kulüpteyim
Bahçeli, 5 ay sonra grup toplantısında konuşacak Bahçeli, 5 ay sonra grup toplantısında konuşacak
Gaziantep’te aile içi kavga cinayetle bitti: Baba ve ağabey gözaltında Gaziantep'te aile içi kavga cinayetle bitti: Baba ve ağabey gözaltında
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı

13:18
Sağlıkta yeni dönem Bakan Memişoğlu 7 maddeyi tek tek duyurdu
Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu 7 maddeyi tek tek duyurdu
12:58
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı
12:48
AKOM İstanbulluları uyardı, 3 gün sürecek
AKOM İstanbulluları uyardı, 3 gün sürecek
10:31
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı
18:13
İranlı gazeteci Mofatteh: İran, Kuveyt ve Bahreyn’e saldırıp ABD’nin bıraktığı silahları alabilir
İranlı gazeteci Mofatteh: İran, Kuveyt ve Bahreyn'e saldırıp ABD'nin bıraktığı silahları alabilir
18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
18:05
Okan Buruk’tan Suudi Arabistan cevabı
Okan Buruk'tan Suudi Arabistan cevabı
17:56
İran füzeleri düştü, İsrail Meclisi üyesi böyle kaçtı
İran füzeleri düştü, İsrail Meclisi üyesi böyle kaçtı
17:49
Ali Koç rekor diyerek açıklamıştı Fenerbahçe’ye dev sponsorluk geliri
Ali Koç rekor diyerek açıklamıştı! Fenerbahçe'ye dev sponsorluk geliri
17:48
ABD’nin İran’a saldırısının arka planı ortaya çıktı
ABD'nin İran'a saldırısının arka planı ortaya çıktı
17:41
Icardi ve China Suarez arasında kriz Arjantin’de bırakıp Türkiye’ye geldi
Icardi ve China Suarez arasında kriz! Arjantin'de bırakıp Türkiye'ye geldi
17:13
Fatih Altaylı’ya bir şok da RTÜK’ten 72 saat süre verdiler
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler
17:00
Holger Rune, kırık raketlerini satışa çıkardı Fiyatı cep yaktı
Holger Rune, kırık raketlerini satışa çıkardı! Fiyatı cep yaktı
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 13:39:27. #7.13#
SON DAKİKA: Çeşme'de 11. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.