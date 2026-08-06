Çeşme'de 16 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
İzmir'in Çeşme açıklarında, Yunan unsurlarınca itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen??????? lastik bottaki 16 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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