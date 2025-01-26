İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.
Ekipler tarafından durdurulan lastik botta, 17'si çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Çeşme'de 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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