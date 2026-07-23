Çeşme'de Yaz Yoğunluğuna Karşı Temizlik Seferberliği - Son Dakika
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Çeşme'de Yaz Yoğunluğuna Karşı Temizlik Seferberliği

23.07.2026 12:02  Güncelleme: 12:55
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Çeşme'de yaz sezonuyla nüfus artışı nedeniyle evsel atık miktarı günlük 330 tona ulaştı. Belediye ekipleri vardiyalı sistemle kent merkezi ve sahillerde aralıksız temizlik yapıyor. Başkan Lal Denizli, vatandaşlara çevre duyarlılığı çağrısında bulundu.

(İZMİR) - Yaz sezonuyla nüfusu katlanarak artan Çeşme'de temizlik ekipleri, artan evsel atık miktarına karşı kent merkezi ve sahillerde vardiyalı sistemle aralıksız görev yapıyor. Belediye Başkanı Lal Denizli, vatandaşlara ve ziyaretçilere çevre temizliği konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

Yaz sezonununda nüfusu katlanarak artan Çeşme'de, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Artan ziyaretçi yoğunluğu, günlük toplanan evsel atık miktarına da doğrudan yansıdı. 2026 yılı verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde aylık ortalama yaklaşık 3 bin ton seviyesinde seyreden evsel atık miktarı, Mayıs ayında 5 bin 456 tona yükseldi. Haziran ayında ise bu rakam 5 bin 984 tona ulaşırken, Temmuz ayında günlük toplanan çöp miktarı birçok gün 300 tonun üzerine çıktı. Özellikle 6 Temmuz ve 20 Temmuz tarihlerinde 330 ton, ayın ilk üç gününde ise günlük 242 ton atık toplandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında vardiyalı sistemle çalışmalarını sürdürüyor. Sadece kent merkezinde değil, sahillerde de yoğun mesai yapan ekipler, Boyalık, Tekke, Yalı, Ilıca, Altınkum, Alaçatı Halk Plajı, Pırlanta, Kocakarı, Delikli Koy, Çark Plajı ve daha birçok noktada her gün düzenli temizlik gerçekleştiriyor. Plajlarda çöp kovalarının boşaltılması, sigara izmariti ve küçük atıkların temizlenmesi, kum eleme çalışmaları ile büyük taşların kaldırılması düzenli olarak yapılıyor. Çalışmalarda traktörler ile küçük ve büyük kum eleme makineleri de aktif olarak kullanılıyor.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yaz sezonunda artan nüfusun belediye hizmetlerine önemli bir yük getirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çeşme yaz aylarında milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan önemli bir turizm kenti. Bu yoğunluk doğal olarak temizlik hizmetlerimize de yansıyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışarak kentimizin sokaklarını, meydanlarını ve plajlarını temiz tutuyor. Komşularımızdan ve misafirlerimizden de çevremizi temiz tutma konusunda aynı duyarlılığı göstermelerini rica ediyoruz. Daha temiz, daha yaşanabilir bir Çeşme için çalışmaya devam edeceğiz."

Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz sezonu boyunca artan nüfusun ihtiyaçlarına hızlı şekilde cevap verebilmek amacıyla ekip ve araç planlamalarını dinamik olarak sürdürürken, özellikle sahil bölgelerinde temizlik çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme'de Yaz Yoğunluğuna Karşı Temizlik Seferberliği - Son Dakika

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