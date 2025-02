Çeşme'de Doğal Gazın İlk Kullanımı Başladı

Güncel

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi ve İzmirgaz iş birliğiyle Musalla Mahallesi'nde ilk doğal gaz kullanılmaya başlandı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ilçenin en önemli altyapı projelerinden birini hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu hizmetin bütün kentimize en hızlı şekilde ulaşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Çeşme Belediyesi ve İzmirgaz iş birliği ile Musalla Mahallesi'ne ilk doğal gazın bağlanması nedeniyle açılış töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ilçenin ilk kadın belediye başkanı olarak Çeşme'ye doğal gazı getireceğinin sözünü verdiğini hatırlatarak, "Bugün Musalla mahallemizde Çeşme'nin en önemli altyapı yatırımlarından birinin hayata geçmesine vesile olmanın tarifsiz gururunu yaşıyoruz. Seçilmemiz üzerinden daha bir yıl geçmeden verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğu paha biçilemez" dedi.

"İzmirgaz ile Uyum içinde çalıştık"

"Çeşme Belediye Başkanı olarak İzmirgaz ile uyumla tüm süreci yönetmek adına sayısız toplantı gerçekleştirdik" diyerek sözlerini sürdüren Denizli, şunları söyledi:

"Yeri geldiğinde yerel yönetim olarak çalışmalarda vatandaşın bu hizmetten en hızlı şekilde faydalanabilmesi için gerekli ekip ve ekipman desteklerini Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde sağladık. Bazılarının belleği gerçeği almasa da bu çalışmaların adına 'kurumların ortak çalışması' deniyor. Bu süreçte İzmirgaz toplamda 10 kilometre uzunluğunda doğal gaz hattı döşedi. Doğal gaz çalışmalarında ilk kazmanın 23 Ekim'de vurulduğunun haberini tüm kentimizle paylaşmıştık. Bugün itibariyle Musalla Mahallemizde doğal gaz abonmanlıklarını tamamlayan tüm komşularımızın evine doğal gaz gelmiştir. İzmirgaz'ın kazdığı ve ilgili doğal gaz boru hatlarını döşediği yollarımızın tamamı Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı yol çalışmasıyla kapatılmaktadır. Bugüne kadar Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz 20 bin metrekare sıfır parke taşını yollarımıza döşemiştir. Daha 30 bin metrekare parke taşıyla yollarımızı yepyeni ve sıfır bir hale dönüştürmektedir. Bunun maliyeti Çeşme Belediyemiz tarafından Musalla Mahallesine 50 milyonluk bir yatırımdır. Hem alt yapı konforuna hem de temiz yolların, sıfır taşlarla döşenmiş yepyeni yolların keyfini sürmeye başlamıştır.

"Hizmetin partisi olmaz"

Her konuşana cevap vermek adetim değildir. Sükut etmenin her zaman yararlı olduğunu ve çok konuşmakla değil ama çok iş yapmakla anılmayı tercih ediyorum. Dün ne yazık ki düzeltmem gereken birkaç şey söylendi. Öncelikle şunu çok net ifade etmemiz lazım; hiçbir devlet kurumu, hiçbir partinin babasının at çiftliği değildir. Bir partinin iktidar olması o devlet kurumlarının sahibi olduğu anlamına gelmez. Devletin ve ona bağlı kurumların partisi olmaz. Halkımızla beraber ilçemiz için böylesine mutlu bir günü bile kutlamamıza, doğal gazın gelmesinin açılışını yapmanıza tahammülünüz yok. Seçim döneminde bütün belediye başkan adaylarının vaatlerinden biri kentimize doğal gazı getirmekti. Onlardan bu vaat geldiği zaman sorun yok da bizler bu vaadi hayata geçirdiğimizde mi sorun oluyor? Ne olur ikiyüzlülük yapmayalım. Çöküş devrine geçmiş olduğunuzu ve bunun sizler de muazzam bir huzursuzluk hissi yarattığının farkındayız. Hizmetin partisi olmaz. Madem bu hizmeti sahiplenmeye meraklıydınız, gönül isterdi sosyal medya üzerinden gazel okumak yerine bugün burada halkımızla birlikte bu açılışta mutluluk ortağı ve paydaşı olsaydınız. Açılışımız Çeşme'ye açık olarak paylaşıldı. Ama halkla kucaklaşmaya, paylaşım yapmaya, halkın içerisinde olmaya tenezzül etmezsiniz. Anca üst perdeden masal okursunuz. Fakat size kötü bir haberim var; milletimizin artık sizin boş masallarınıza karnı tok. Sizler devletin, devlet kurumlarının partisi olmadığını öğreneceksiniz. Ben Çeşme Belediye Başkanıyım, parti gözetmeden herkesin belediye başkanıyım. Bütün yurttaşlarımızla birlikte sahada, sokakta belediyede; el ele, kol kola, kucak kucağayım. Hizmetin partisi olmaz. Çeşme'nin ortak kazanımlarına güzel hizmetlerine birlikte sahip çıkmayı tez zamanda öğrenebilmenizi umuyorum. Bunu öğrenemediğiniz takdirde en çok üzülen siz olacaksınız. Özellikle Çeşme gibi bir kentte... Doğal gazımızın Çeşme'mize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu hizmetin bütün kentimize en hızlı şekilde ulaşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İzmirgaz bu konuda büyük bir çaba orataya koyuyor. Her görüşten insamızla bugünü paylaşmanın haklı gururunu yaşamak bize mutluluk olsun. Halkımızı böylesi bir günde bölmeye çalışanlara bu gururumuz dert olsun."