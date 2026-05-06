Çeşme'de Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı

06.05.2026 11:34  Güncelleme: 12:25
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Hıdırellez kutlamaları çerçevesinde üç ayrı noktada ateşler yakarak baharın umut ve dayanışma ruhunu vatandaşlarla birlikte yaşadı.

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez kutlamaları, ilçenin üç farklı noktasında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Baharın gelişi, bereket ve umut dilekleriyle Tekke Plajı, Alaçatı ÇEŞTUR Otopark ve Yenimecidiye'de bir araya gelen vatandaşlar, Hıdırellez coşkusunu birlikte yaşadı.

Kutlamalara katılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, üç ayrı noktada Hıdırellez ateşlerini yakarak şenlikleri başlattı. Vatandaşlarla birlikte ateşin üzerinden atlayan Başkan Denizli, baharın umut ve dayanışma ruhunun Çeşme'nin dört bir yanında hissedildiğini ifade etti.

Çeşme Belediyesi Bandosu eşliğinde müzikler ve danslarla renklenen etkinliklerde vatandaşlar gece boyunca eğlendi.

Başkan Lal Denizli, "Kadim geleneklerimizi yaşatmak, komşularımızı aynı umut etrafında buluşturmak bizim için çok kıymetli. Hıdırellez bereketin, dayanışmanın ve birlikte olmanın simgesi. Çeşme'de bu güzel kültürü hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli ayrıca, "Çocuklarımızın neşesiyle, komşularımızın birlik duygusuyla çok güzel bir akşam yaşadık. Baharın getirdiği umut ve güzelliklerin tüm ülkemize yayılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

12:56
12:04
11:59
11:30
11:08
11:08
