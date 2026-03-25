Çeşme'de Kasten Öldürme Cezası

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişiyi öldüren sanığa "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Çeşme Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Soner Boztepe'yi (29) öldüren tutuklu sanık S.Ş. (46) hakkında karar açıkladı.

Sanığın eylemini planlı şekilde gerçekleştirdiğine karar veren mahkeme heyeti, S.Ş'yi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Geçen yıl 18 Temmuz'da Ovacık Mahallesi'ndeki bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Boztepe, tartıştığı S.Ş. tarafından öldürülmüş, tutuklanan şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Çeşme Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.