Çeşme\'de Kız Meselesi Yüzünden Kanlı Kavga: 3 Ölü

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1 TUTUKLAMA

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir kafede iki grup arasında 'kız meselesi' yüzünden çıktığı ileri sürülen, ardından sözleşip gittikleri ormanda da devam eden kavgada; 3 kişinin tabancayla öldürüldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayın 3 şüphelisinden B.B. (21) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, O.A. (20) ve Ö.Ö. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAFEDEKİ TARTIŞMA KAMERADA

Öte yandan, olayı başlatan tartışma anı ise kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde; kafede oturan iki grubun birbiriyle sözlü tartışmaya girdiği, ardından bir süre sonra iki grubun da kafeden ayrılmaları yer aldı.

Burak UÇAR/ İZMİR,