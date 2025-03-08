Çeşme'de Kurşunlama Olayına 3 Zanlı Gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir evin kurşunlanması olayıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Reisdere Mahallesi'nde 10 Şubat'ta bir evin kurşunlaması olayına karışan şüphelilerin saklandıkları evi tespit etti.

Ekipler, "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçundan aranması bulunan U.D, A.S.O. ile M.S'yi düzenledikleri baskınla yakaladı.

Aramalarda 2 silah, 12 fişek ve 100 şeffaf poşetlerde paketlenmiş kokain, bir miktar uyuşturucu ve 19 bin 290 lira ele geçirildi.

Şüplelilerin işlemleri sürüyor.