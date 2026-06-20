Çeşme'de Makilik Alanda Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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Çeşme'de Makilik Alanda Yangın Kontrol Altında

20.06.2026 10:39
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İzmir Çeşme'de çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, çalışmalar sürüyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ildır Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Çeşme, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de Makilik Alanda Yangın Kontrol Altında - Son Dakika

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