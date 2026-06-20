Çeşme'de Makilik Alanda Yangın Kontrol Altında

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ildır Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
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