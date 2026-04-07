Çeşme'de "Otizm Farkındalık Yürüyüşü" Düzenleniyor

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, otizm konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. 9 Nisan 2026 tarihinde Ildır'da gerçekleştirilecek "Otizm Farkındalık Yürüyüşü" ile sevgi, anlayış ve kabulün önemine dikkat çekilecek.

Farklılıkların zenginlik olduğu anlayışıyla düzenlenen yürüyüşte, otizme yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması ve kapsayıcı bir yaşam kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor. Tüm Çeşmelilerin davetli olduğu etkinlikte katılımcılar, mavi renk giyerek, farkındalık mesajını birlikte büyütecek.

Yürüyüş, saat 10.00'da Ildır'da başlayacak. Katılım sağlamak isteyen vatandaşlar için Çeşme Belediyesi önünden saat 09.30'da servis kaldırılacak.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Otizmli bireylerin hayatın her alanında eşit ve güçlü bir şekilde yer alabilmesi için farkındalık çalışmalarını çok önemsiyoruz. Sevgi, anlayış ve kabul ile daha kapsayıcı bir kent yaşamını birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz. Tüm komşularımızı bu anlamlı yürüyüşe davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çeşme Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinlik ile toplumun her kesiminde farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.