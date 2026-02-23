Çeşme'de Ramazan Birlikte Yaşanıyor - Son Dakika
Çeşme'de Ramazan Birlikte Yaşanıyor

23.02.2026 11:24  Güncelleme: 12:33
Çeşme Belediyesi tarafından ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla başlatılan mahalle iftarları ve ramazan eğlenceleri, devam ediyor. Çeşme Mehmetçik Parkı’nda kurulan iftar sofralarında yüzlerce vatandaş bir araya gelerek aynı sofrayı paylaştı.

İftar programlarının ardından ise çocuklar ve aileleri için ramazan eğlenceleri düzenlendi. iHacivat–Karagöz gösterileri, sihirbaz performansları ve geleneksel ramazan etkinlikleriyle parklar akşam saatlerinde şenlendi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ramazan programlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Başkan Denizli, "Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve komşuluk bağlarının güçlendiği çok özel bir zaman. Çeşme'de kurulan her iftar sofrası, bu kentin birlikte yaşama kültürünün en güzel yansımalarından biri. Ay boyunca mahallelerimizde bu birlik duygusunu büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Çeşme Mehmetçik Parkı, Alaçatı Çamlıkuyu Meydanı, Ildır Köy Girişi ve Ilıca Taş İskele gibi noktalarda gerçekleştirilecek mahalle iftarlarında, yüzlerce vatandaş aynı sofrada oruç açmaya devam edecek. İftar programlarının ardından ise özellikle çocuklar ve aileler için hazırlanan ramazan eğlenceleri ile ramazanın geleneksel ruhu paylaşılacak.

Program kapsamında Hacivat–Karagöz ve macun şekeri, sihirbaz gösterileri, Türk sanat müziği dinletileri ve kısa skeç tiyatro oyunları farklı mahallelerde Çeşmelilerle buluşacak. Kültür ve geleneklerin yaşatıldığı etkinlikler, ramazan ayı boyunca ilçe merkezinden köylere kadar geniş bir alanda devam edecek.

Başkan Denizli, ramazan ayının manevi iklimini birlikte yaşamak, komşuluk bağlarını güçlendirmek ve çocuklara Ramazan kültürünü tanıtmak amacıyla programın ay sonuna kadar süreceğini belirterek tüm Çeşmelileri mahalle iftarlarına ve ramazan eğlencelerine davet etti.

Başkan Denizli, "Ramazanda da birlikteyiz. Soframızı, sevincimizi ve geleneğimizi paylaşmaya devam edeceğiz" vurgusunu yaptı.

Kaynak: ANKA

Çeşme Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, İftar, Çeşme, Son Dakika

