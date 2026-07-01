Çeşme\'de Sıcak Havada Denizde Serinleme Keyfi

İzmir'in Çeşme ilçesinde sıcak havadan bunalan çok sayıda kişi, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Yüksek sıcaklığın yanı sıra nemin etkili olduğu ilçede serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Yaklaşık 1200 metre uzunluğundaki dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nda denize girenler, turkuaz suda serinledi. İlçede yaşayanlar ve tatil için gelenler kumsalda güneşlendi, çocuklarıyla denizde oynadı.

Günübirlik tatil için arkadaşlarıyla Manisa'dan gelen Özgür Kıyıcı, AA muhabirine, Çeşme'nin en güzel plajını tercih ettiklerini söyleyerek, "Sezon açıldı. Deniz çok güzel, zamanı olan için çok iyi. Sıcaklarda serinlemek için en güzel yer deniz kenarı. Biz sık sık geliyoruz. Hafta içi daha rahat olduğu için hafta içini tercih ediyoruz." dedi.

Erdi Çak da önce denizin tadını çıkardıklarını, arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini belirtti.