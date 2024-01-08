 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çeşme'de tarla sınırı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Çeşme'de tarla sınırı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Çeşme ilçesinde tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla bir kişiyi öldürüp, eşini yaralayan şüpheli tutuklandı. Germiyan Mahallesi'nde aralarında tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Şadan K. ile Bilen Dolma ve eşi Emine Dolma arasında kavga çıktı. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Çeşme\'de tarla sınırı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
08.01.2024 - 23:10,
Abone Ol

İzmir'in Çeşme ilçesinde tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla bir kişiyi öldürüp, eşini yaralayan şüpheli tutuklandı.

Germiyan Mahallesi'nde aralarında tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Şadan K. ile Bilen Dolma ve eşi Emine Dolma arasında kavga çıktı.

Şadan K'nin yanındaki tabancayla ateş etmesi sonucu Bilen Dolma olay yerinde hayatını kaybetti. Elinden yaralanan Emine Dolma ise hastaneye kaldırıldı.

Eski mahalle muhtarı olduğu öğrenilen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Şadan K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

kavga, Çeşme, İzmir, Yargı, Güvenlik, İzmir, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de tarla sınırı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 23:48:59. #1.13#
SON DAKİKA: Çeşme'de tarla sınırı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement