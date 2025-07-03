ÇEVRE YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
İzmir'in Çeşme ilçesinde dün tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Çevre Yolu'nun bazı bölümleri araç trafiğine kapatıldı. Çeşme ve Alaçatı gişelerinden İzmir yönüne geçişe izin verilmezken, İzmir'den Çeşme yönüne Zeytinlik gişelerinden itibaren araç geçişi durduruldu. Alevlerin, çevre yolunun bazı kesimlerinde refüje kadar ilerlediği öğrenildi.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › Çeşme'de Yangın Nedeniyle Çevre Yolu Kapatıldı - Son Dakika
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