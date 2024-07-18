Çeşme'deki yangında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi - Son Dakika
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Çeşme'deki yangında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangında yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi. Yangında hayatını kaybeden Mine Elmas'ın cenazesi Buca Baltalılar Camisine getirildi ve ardından Buca Kırıklar Mezarlığına defnedildi. Mesut Coşkun ve oğlu Hilmi Coşkun'un cenazeleri ise düzenlenen cenaze töreniyle aynı mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da katıldı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

18.07.2024 18:09
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, ormanlık ve makilik alanda çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Alaçatı Mahallesi'nde çıkan yangında yaşamını yitiren Mine Elmas'ın (35) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi sonrası yakınları tarafından Buca Baltalılar Camisine getirildi.

Aile yakınlarının katıldığı cenaze töreninde, akrabaları gözyaşlarını tutamadı.

Elmas'ın cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Buca Kırıklar Mezarlığına götürüldü.

Yangında hayatını kaybeden Mesut Coşkun ve oğlu Hilmi Coşkun'un cenazeleri de İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından düzenlenen cenaze töreniyle Buca Kırıklar Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da katıldı.

Yangın

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde 15 Temmuz'da çıkan ve yoğun müdahaleyle söndürülen yangında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çeşme'deki yangında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi - Son Dakika

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