Çeşme'deki İçme Suyu Yatırımında Sona Gelindi

(İZMİR) - İZSU Genel Müdürlüğü Büyükşehir Yasası'nın ardından hizmet sınırlarına bağlanan Çeşme'de, kötü halde devraldığı içme suyu altyapısının tamamını yeniledi. Güncel rakamlarla 2 milyar 143 milyon liraya mal olan çalışmalar kapsamında Çeşme genelinde iletim, şebeke ve branşman hatlarıyla ile birlikte yaklaşık 1000 km hat döşendi. Üç etaba yayılan proje önümüzdeki mart ayında tamamlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Çeşme'nin içme suyu altyapısını baştan sona yenilemek amacıyla başlattığı dev projenin sonuna geldi. Üç etap halinde hayata geçirilen Çeşme İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı Projesi, önümüzdeki mart ayında tüm üst kaplamalarıyla birlikte tamamlanarak işletmeye alınacak. Böylece Çeşme, İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırlarına dahil olduktan sonra altyapısı baştan sona yenilenen ilçeler arasında yerini alacak.

Bin kilometreye yakın hat imalatı

Çalışmalar kapsamında Çeşme genelinde 817 kilometre içme suyu iletim ve şebeke hattı ile 145 kilometre branşman hattı inşa edildi. Üç etap halinde yürütülen yatırımların büyük bölümü tamamlanarak hizmete alınırken, son etap kapsamındaki üst kaplama çalışmalarının mart ayında tamamlanması planlanıyor.

Çeşme'nin içme suyu altyapısı tamamen değişti

Güncel rakamlarla yaklaşık 555 milyon TL'ye mal olan birinci etap kapsamında Germiyan, Yalı ve Ildır mahallelerinde 110 kilometre içme suyu hattı ve 13 kilometre branşman hattı imalatı gerçekleştirildi. Birinci etabın devamı niteliğindeki ikmal işi kapsamında Reisdere, Yalı, Germiyan ve Şifne mahallelerinde 105 kilometrelik içme suyu hattı devreye alındı.

İkinci etap çalışmaları kapsamında Alaçatı, Ilıca, Boyalık, Altınyunus ve çevre mahallelerde yine güncel rakamlarla yaklaşık 999 milyon lira yatırımla 308 kilometre içme suyu hattı ve 68 kilometre branşman hattı inşa edildi.

Üçüncü ve son etapta ise yaklaşık 589 milyon liralık yatırımla 294 kilometre içme suyu hattı ve 42 kilometre branşman hattı imalatı yapıldı. Musalla'dan Ovacık'a, Dalyan'dan Altınkum'a kadar 13 mahalleyi kapsayan çalışmaların üst kaplama ve eski hattın yeni hatta entegrasyonu çalışmaları birlikte tamamlanmış olacak.

Çeşme'de altyapı öncesi sonrası

Büyükşehir Yasası öncesi ve ilk yıllarda Çeşme'de içme suyu hatlarının ömrünü tamamlaması nedeniyle sık sık arızalar yaşanıyordu. Yaz aylarında artan nüfus, mevcut altyapının kapasitesini zorlarken, mahalleler arasında parça parça ve bütüncül olmayan bir şebeke yapısı bulunuyordu. Kayıp-kaçak oranı yüzde 50 seviyesindeydi. Arızalara müdahale süreleri uzayabiliyordu.

Büyükşehir Yasası sonrası planlı yatırımlarla Çeşme'nin içme suyu altyapısı baştan sona yenilendi. Üç etapta yüzlerce kilometrelik hat imalatıyla ilçe genelinde modern, entegre ve tek sistemli bir altyapı oluşturuldu. Çeşme, artan nüfusu ve yaz yoğunluğunu uzun yıllar sorunsuz karşılayacak kapasiteye ulaştı.