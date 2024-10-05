Çeşme\'de Sakız Ağaçı Projesi Başlatıldı

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(İZMİR) - Çeşme Belediyesi ve S.S. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliği ile yürütülen "Sakız Ağacım Çeşme" Çeşme Sakız Ağacı Ağaçlandırma Projesi Tanıtım Toplantısı'nda Çeşme Yardımadası'nın kadim değeri olan sakız ağacını artırmanın önemine dikkat çekilerek, 5 yıl içinde 100 bin sakız ağacının toprakla buluşturulacağı ifade edildi.

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Çeşme'den Sakız Damlıyor" damla sakızı hasat etkinliği, Alaçatı Sakızlar'daki Sakız Ağacı Bahçesi'nde yapıldı. 200 yıllık damla sakızı ağaçlarından elde edilen sakızın üretimini artırmak ve ekonomiye kazandırmak amacıyla düzenlenen hasat etkinliğine, Çeşme Belediye Başkanvekili Banu Ayhan, Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer, S.S. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kazım Beyaz, Sakız Üreticisi Hasan Tütüncüoğlu, Sakız Üreticisi İbrahim Topal, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcıların konuşmalarının ardından sakız ağaçlarının bulunduğu alan gezilerek, sakız ağacının dikiminden damla sakızının üretimine kadar pek çok konuda vatandaşlar bilgilendirildi.

"Sakız Ağacım Çeşme" Çeşme Sakız Ağacı Ağaçlandırma Projesi Tanıtım Toplantısı ise Alaçatı Sakızlar mevkiindeki Sakız Ağacı Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Çeşme Belediyesi ve S.S. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliği ile yürütülen projenin tanıtım toplantısına, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanvekili Banu Ayhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci, S.S. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kazım Beyaz, Sakız Ağacım Çeşme Proje Koordinatörü Hasan Ege Tütüncüoğlu, siyasi parti ve turizm temsilcileri de katıldı.

Çeşme Belediye Başkanvekili Banu Ayhan, toplantıda yaptığı konuşmada Çeşme'nin geleneksel ve kadim bir değeri, kaybolmaya yüz tutmuş damla sakızı ağaçlarını anavatanı Çeşme'ye geri kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çeşme, sadece güzel plajları, rüzgarı ve eşsiz doğasıyla değil; aynı zamanda tarımsal zenginliği ile de anılması gereken bir yer. Sakız Ağacının dünyada sadece Yunanistan'ın Sakız Adası ve Çeşme Yarımadasında yetişiyor olması ve coğrafi işaretli Çeşme Damla Sakızı'nın sadece Çeşme Yarımadasında bu ağaçlardan üretilebiliyor olması oldukça kıymetli. Bizler, Çeşme'nin kadim kültürü, yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan ve neredeyse kaybolmaya yüz tutmuş sakız ağacımızı anavatanına geri kazandırmayı hedefliyoruz."

Kadın istihdamına destek

Ayhan, projeyi hayata geçirirken de yerel istihdamı destekleyen kadınların, yaş almış bireylerin ve engelli vatandaşların da aktif olarak yer alacağı bir üretim süreci kurduklarını ve belediye tarafından verilecek olan eğitimleri tamamlayan her bir aileye ek bir iş imkanı sunarak, bölge ekonomisinin sürdürülebilirliğini de sağlıyor olacaklarını dile getirdi.

"Hem yerel hem ulusal ekonomiye katkıda bulunacak"

Sakız ağacının sadece Çeşme'ye değil; Türkiye'de de büyük bir değer katacağına dikkati çeken Ayhan, "İlaçtan kozmetiğe, ekonomiden çevreye verdiği katkıya kadar her alanda önemli bir rol oynayan bu kadim değer, yüksek katma değerli farmakolojik ve kozmetik ürünler üretilmesi ile de bölgemiz için yeni bir ekonomik kapı açacak. Ülkemizin ithal ettiği damla sakızını kendi topraklarımızda üreterek, böylece hem yerel hem de ulusal ekonomiye katkıda bulunacağız. 2025 yılına kadar 20 bin sakız ağacını toprakla buluşturacağız ve 5 yıl içinde bu rakamı 100 bine çıkaracağız. Sadece 20 bin sakız ağacı dikildiğinde 5 yılın sonunda yılda yaklaşık 2 ton damla sakızı elde ediyor olacağız" diye konuştu.

"Karbon ayak izlerinin silinmesine katkı sağlıyor"

Sakız ağacının yüksek karbon tutumu ve oksijen üretimiyle sıfır karbon hedeflerine uygun olduğunu söyleyen Ayhan, "Herdem yeşil olan sakız ağaçlarının dikilmesi ile dünyamıza verdiğimiz zararın telafi edilmesi yolunda karbon ayak izlerinin silinmesine katkı sağlıyor olacağız. Sakız ağaçlarının yangına karşı dirençli ve erozyona karşı çok etkili olması; az su istemesi ve ilaçlama gerektirmemesi ile çevreci ve iyi tarıma örnek bir tür olması da oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

Yerli ve yabancı turistler için tanınmış bir destinasyon olan Çeşme her sene milyonlarca kişiyi ağırlarken iyi bir agro turizm projesinin parçası olarak da farkındalık yaratacağına vurgu yapan Ayhan, şöyle tamamladı:

"Bu proje sadece bir tarım projesi değil; doğaya saygımızın, geçmişimize sahip çıkmamızın ve geleceğe dair umutlarımızın bir yansıması. Sakız ağaçlarımızın büyümesini hep birlikte izlemek ve Çeşme'nin tarımsal mirasını yeniden canlandırmak için sabırsızlanıyoruz. Bugün burada dikilecek her bir fidan, Çeşme'mizin geleceğine atılmış bir imzadır."

Konuşmanın ardından Sakız Ağacım Çeşme Proje Koordinatörü Hasan Ege Tütüncüoğlu ise "Sakız Ağacım Çeşme" Çeşme Sakız Ağacı Ağaçlandırma Projesi'nin sunumunu yaptı.