İzmir'in Çeşme ve Urla ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ocak ayında 12 ayrı uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslerdeki aramalarda 26 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 99 gram esrar-skank, 4 gram kokain, 18 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Çeşme ve Urla'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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