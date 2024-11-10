Çeşme Vizyon Ofisi Kuruldu - Son Dakika
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Çeşme Vizyon Ofisi Kuruldu

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Vizyon Ofisi'nin tanıtım toplantısında, ilçenin halkının beklentilerine odaklanan bir kent planlaması süreci başlattıklarını açıkladı. Yeni ofis, mimar ve şehir plancıları gibi çeşitli meslek grubuna ait kişilere ortak çalışma alanı sunarak, Çeşme'nin geleceğini birlikte inşa etmeyi hedefliyor.

10.11.2024 14:55
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(İZMİR)- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Vizyon Ofisi tanıtım toplantısında, "Vizyonumuzun temelini asıl oluşturacak olan Çeşme'de yaşayan insanların beklentileri, talepleri olacak. Güzel bir yol olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin "Birlikte Çeşme Vizyonu" doğrultusunda hayata geçirilen Çeşme Vizyon Ofisi Tanıtım Toplantısı, Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda; ilçe protokolü ve basın mensupları yer aldı.

Tanıtım toplantısı açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Lal Denizli, ilçeye çok uzun zamandır kurmayı planladıkları bir süreci başlattıklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Bu süreç aslında benim adaylığım sürecinde kıymetli Faruk Hocam ile yollarımızın kesişmesiyle başladı. Çeşme Vizyon olarak bir markalaşmanın yoluna gitmek istedik. İlk toplantımızı da Çeşme Vizyon'un ilk projelerinden olacak Kampüs Alaçatı'nın katılımcı proje örme süreçlerini yarın tertip edeceğimiz Kampüs Alaçatı alanındaki Gençlik Buluşmalarımızla da başlatıyoruz. Bugün tanıtım toplantımızı yapıyoruz. Yarın aynı hızla işe koyuluyoruz. Hızımızı hiç kaybetmeden sonuna kadar koştuğumuz günlerin olmasını temenni ediyorum. Var gücümüzle çalışıyoruz, aynı zamanda bu dinamizmin aklın, bilimin, ışığında kalmanın, katılımcılık ve eşitlik esasının daima yolundan yürümenin kıymetinin altını çizmek istiyorum. Nasıl bir ofis kurarsak hem katılımcı projelerin yapım süreçleri hem katılımcı yönetim modelinin tahsisi ve Çeşme'de yeni bir kent planlaması yapmak için hangi hedeflere odaklanmamız lazım, toplumla nasıl bir araya gelmemiz lazım, çalıştaylarımızı ne şekilde oluşturmamız lazım, halk buluşmalarımızın konteksti hangi çerçevede gerçekleşmeli soruları üzerinden aslında kurulumuna başladık. Özellikle burada eski bir yapıyı tercih ettik. Bu yapı ufak çaplı dokunuşlarla yeniden hayata geçti ve vatandaşın da çok rahatlıkla erişimi olacak ofisi bu amaçla kurmayı hedefledik."

"Kent gelişimine katkı sunmak isteyen herkese ortak çalışma ofisi olmasını hedefledik"

İlçede yaşayan mimarlar, şehir plancıları, kent tasarımcıları, grafikerler ve birçok birbirinden farklı mesleğe gönül vermiş ve bu alanda çalışmalar yapıp, Çeşme'nin kent gelişimine katkı sunmak isteyen herkes için ortak çalışma ofisi olmasını hedeflediklerini söyleyen Başkan Denizli, "Bu anlayışla çok güzel bir yola çıktık ve ilk lansmanı gerçekleştirdik. Bu lansman esnasında aslında Çeşme'ye dair vizyonumuzun ne olacağına dair biraz fikir verdik ama vizyonumuzun temelini asıl oluşturacak yine Çeşme'de yaşayan insanların beklentileri, talepleri olacak. Güzel bir yol olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Çeşme halkının ihtiyaçları beklentileri, hayalleri yer alsın istiyoruz"

Belediye Başkanı Lal Denizli, ofis başkanı Esra Koçdemir ve Şehir Plancı Faruk Göksu ile Çeşme Vizyon Ofisi'ni gezdi. Çeşme Vizyon Ofisi Başkanı ve Yüksek Şehir Plancı Esra Koçdemir ise şunları söyledi:

"Biz kent planlama geleneğinde önce bir kentin geleceğini hayal ettiğimiz bir vizyon oluşturma aşaması yaşıyoruz. Sürecin sonunda bir ortak akılla ortaya koyduğumuz vizyonun stratejik plan ve alt ölçek planı açılımları ortaya çıkmaya başlıyor. Fakat biz henüz ilk aşamasındayız bunun. Dolayısıyla akademisyenlerimiz, meslek insanları, sivil toplum örgütleri ve tabii ki Çeşme halkıyla birlikte aynı masanın etrafında nasıl bir Çeşme hayal ettiğimize dair bir masa kurmak ve toplanmak istiyoruz. Çeşme Vizyon Ofisi'nin kurulum amacı, çıkış yeri ve izleyeceği yol yaklaşık böyle bir yol olacak. Bu amaçla birtakım arama konferansları, çalıştaylar forumlar, halk buluşmaları düzenlemeyi de hayal ediyoruz. Dolayısıyla buradan çıkacak tüm vizyon ve projelerin içinde Çeşme halkının ihtiyaçları beklentileri, hayalleri yer alsın istiyoruz.

"Birlikte Çeşme modeli hazırlanacak"

Şehir Plancı Faruk Göksu da "Bu yolculukta en önemli adım Çeşmelilerle ofisin buluşması. Çeşmeliler ile Çeşme Vizyon Ofisi buluştuğunda sokakta, parkta, belediyede birtakım geleceğine ilişkin program ve projeler üretecek. Bu üretilecek program ve projeler Çeşme'nin kalkınması için özellikle Çeşme'nin gençlerinin girişimci olması için ve Çeşme'nin iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi küresel krizleri çözümü için projeler üretecekler. Buradaki en önemli nokta, ortak akıl çerçevesinde bütün bu projeler üretilecek. Çeşmelilere rağmen değil; Çeşmelilerle birlikte örülecek. Sayın Başkan büyük bir vizyon ortaya koydu. Bu vizyonla birlikte biz çocukları, gençleri özellikle kadınları bu sürece nasıl katarız bütün bu yöntemleri burada geliştireceğiz. Burada bir süreç tasarımı olacak. Bunun çıktıları bir şekilde değerlendirecek ve sonunda da Birlikte Çeşme modeli hazırlanacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme Vizyon Ofisi Kuruldu - Son Dakika

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