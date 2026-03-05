Çeşme'ye Sürdürülebilir Turizm Alanında Uluslararası Altın Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çeşme'ye Sürdürülebilir Turizm Alanında Uluslararası Altın Ödül

05.03.2026 10:33  Güncelleme: 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme Belediyesi, Green Destinations tarafından yürütülen değerlendirme süreci sonucunda Altın Ödül almaya hak kazandı.

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, Green Destinations tarafından yürütülen değerlendirme süreci sonucunda Altın Ödül almaya hak kazandı.

Çeşme, sürdürülebilir turizm alanında yürüttüğü çalışmalarla uluslararası ölçekte önemli bir başarı elde etti. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından akredite edilen ve 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren Green Destinations tarafından yürütülen değerlendirme süreci sonucunda Çeşme Belediyesi Altın Ödül almaya hak kazandı.

Sürdürülebilir destinasyon yönetimi, çevresel koruma, yerel değerlerin yaşatılması ve turizmde sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gibi başlıklarda yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda verilen ödül, Çeşme'nin bu alandaki çalışmalarının uluslararası düzeyde takdir edildiğini ortaya koydu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da katıldığı törende, Çeşme'nin ödülünü, Belediye Başkanı Lal Denizli adına Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz teslim aldı.

Programda Selçuk Belediyesi ve Urla Belediyesi de Altın Ödül almaya hak kazanırken, Menderes Belediyesi ise Gümüş Ödül ile ödüllendirildi. Böylece İzmir Yarımadası'nda sürdürülebilir turizm anlayışıyla yürütülen çalışmalar uluslararası platformda önemli bir başarı elde etmiş oldu.

"Turizmi geliştirmeyi öncelikli hedef olarak görüyoruz"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, alınan ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede sürdürülebilirliğin Çeşme'nin turizm vizyonunun merkezinde yer aldığını vurguladı. Denizli, "Çeşme'nin doğal ve kültürel değerlerini koruyarak turizmi geliştirmeyi öncelikli hedef olarak görüyoruz. Sürdürülebilir turizm alanındaki çalışmalarımızın uluslararası bir platformda Altın Ödül ile takdir edilmesi bizim için büyük bir gurur. Bu başarı, kentimizin geleceğini doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir anlayışla birlikte inşa etme kararlılığımızın da bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Denizli ayrıca, Çeşme'nin turizmde sadece yaz sezonuna odaklanan bir destinasyon değil, doğası, tarımı, kültürü ve yaşam kalitesiyle dört mevsim sürdürülebilir bir turizm merkezi olma hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: ANKA

Çeşme Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Turizm, Çeşme, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'ye Sürdürülebilir Turizm Alanında Uluslararası Altın Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
11:03
Barış Alper için karar verildi Bu parayı getiren alır
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:30:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Çeşme'ye Sürdürülebilir Turizm Alanında Uluslararası Altın Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.