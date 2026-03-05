Çeşme'ye Sürdürülebilir Turizm Alanında Uluslararası Altın Ödül

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, Green Destinations tarafından yürütülen değerlendirme süreci sonucunda Altın Ödül almaya hak kazandı.

Çeşme, sürdürülebilir turizm alanında yürüttüğü çalışmalarla uluslararası ölçekte önemli bir başarı elde etti. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından akredite edilen ve 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren Green Destinations tarafından yürütülen değerlendirme süreci sonucunda Çeşme Belediyesi Altın Ödül almaya hak kazandı.

Sürdürülebilir destinasyon yönetimi, çevresel koruma, yerel değerlerin yaşatılması ve turizmde sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gibi başlıklarda yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda verilen ödül, Çeşme'nin bu alandaki çalışmalarının uluslararası düzeyde takdir edildiğini ortaya koydu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da katıldığı törende, Çeşme'nin ödülünü, Belediye Başkanı Lal Denizli adına Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz teslim aldı.

Programda Selçuk Belediyesi ve Urla Belediyesi de Altın Ödül almaya hak kazanırken, Menderes Belediyesi ise Gümüş Ödül ile ödüllendirildi. Böylece İzmir Yarımadası'nda sürdürülebilir turizm anlayışıyla yürütülen çalışmalar uluslararası platformda önemli bir başarı elde etmiş oldu.

"Turizmi geliştirmeyi öncelikli hedef olarak görüyoruz"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, alınan ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede sürdürülebilirliğin Çeşme'nin turizm vizyonunun merkezinde yer aldığını vurguladı. Denizli, "Çeşme'nin doğal ve kültürel değerlerini koruyarak turizmi geliştirmeyi öncelikli hedef olarak görüyoruz. Sürdürülebilir turizm alanındaki çalışmalarımızın uluslararası bir platformda Altın Ödül ile takdir edilmesi bizim için büyük bir gurur. Bu başarı, kentimizin geleceğini doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir anlayışla birlikte inşa etme kararlılığımızın da bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Denizli ayrıca, Çeşme'nin turizmde sadece yaz sezonuna odaklanan bir destinasyon değil, doğası, tarımı, kültürü ve yaşam kalitesiyle dört mevsim sürdürülebilir bir turizm merkezi olma hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.