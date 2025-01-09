Çetin, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Güncel

Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çetin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Çetin, "Özgür Suriye" kategorisinde Hüseyin Nasır'ın "Savaşçı", "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Tahsin Ceylan'ın "Diş sağlığı" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin çektiği "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Çetin, "Spor" kategorisinde tercihini Cem Özdel'in "Dalgalar arasında" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.