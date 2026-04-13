Çetmi Şeker Fasulyesi Etkinliği
Çetmi Şeker Fasulyesi Etkinliği

13.04.2026 14:57
Beyşehir'de yürüyüş ve yöresel lezzetler için doğaseverler bir araya geldi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde ve Beyşehir Trekking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu organizasyonuyla gerçekleştirilen "Çetmi Şeker Fasulyesi Etkinliği ve Göynem-Çetmi Kervan Yolu Doğa Yürüyüşü" çok sayıda doğaseveri bir araya getirdi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, Göynem Çamiçi'nden başlayarak Çetmi Mahallesi'ne uzanan eski kervan ve okul yollarını takip ederek yaklaşık 8 kilometrelik parkurda yürüdü.

Toplam 62 kişinin katıldığı etkinlikte, yürüyüşün ardından katılımcılara ata tohumundan üretilen ve coğrafi işaretle tescillenen Çetmi şeker fasulyesi yemeği, doğada odun ateşinde pişirilerek ikram edildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, doğa ile iç içe geçirilen bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ederek, katılımcıların hem doğanın hem de yöresel lezzetlerin tadını çıkardığını ifade etti.

Beyşehir'de çiftçilere eğitim semineri

Beyşehir'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde çiftçilere yönelik düzenlenen bilgilendirme seminerinde, modern tarımda başarıya ulaşmanın yolları anlatıldı.

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Uyanık tarafından yürütülen "Taştan Kalelerden Yaşayan Hanelere" projesi kapsamında Sadıkhacı Mahallesi'nde gerçekleştirilen program, üreticilerden yoğun ilgi gördü.

Seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mehmet Zengin, "Modern Tarımda Başarı: Toprak İşlemeden Hasada" başlıklı sunumunda, üreticilere verimliliği artıracak yöntemler ve güncel tarım teknikleri hakkında önemli bilgiler aktardı. Programda ayrıca çiftçilerin soruları yanıtlanarak geleceğin tarımına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Üniversiteli öğrencilerden çevre temizliği ve doğa etkinliği

Beyşehir Belediyesi ile Beyşehir Trekking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nde öğrenim gören farklı fakülte ve yüksekokullardan öğrenciler katıldı. Program kapsamında doğa yürüyüşü, leylek gözlemi ve çevre temizliği bir arada gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrenciler, açtıkları pankartla Polis Haftası'nı da kutladı.

Öğrenciler, Yeşildağ Leylekler Vadisi'nde bulunan gözlem platformundan leyleklerin yuva yapma süreçlerini ve uçuşlarını izledi. Ardından İslibucak Ormanı'nda yaklaşık 6 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yaparak günün keyfini çıkardı.

Etkinlik, Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Buse Çakmak, Melike Saroğlu ve İlayda Gökpınar'ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirildi.

Beyşehir'de uyuşturucu operasyonu

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, farklı olaylarda 6 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlarından işlem başlatıldı.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 sentetik ecza hap, 8 parça halinde sentetik bonzai ve 1 parça esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan ayrı bir çalışmada ise şüpheli bir araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada 4 cep telefonu, 2 tablet, 2 kulaklık ve 2 akıllı saat ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Recep Durul’dan flaş hareket Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Özgür Özel’den İsrail’li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik Özgür Özel'den İsrail'li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik
Tottenham’ın kaderi yine değişmedi Küme düşme tehlikesi daha da arttı Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:31
FIFA’dan Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
SON DAKİKA: Çetmi Şeker Fasulyesi Etkinliği - Son Dakika
