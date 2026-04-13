Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde ve Beyşehir Trekking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu organizasyonuyla gerçekleştirilen "Çetmi Şeker Fasulyesi Etkinliği ve Göynem-Çetmi Kervan Yolu Doğa Yürüyüşü" çok sayıda doğaseveri bir araya getirdi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, Göynem Çamiçi'nden başlayarak Çetmi Mahallesi'ne uzanan eski kervan ve okul yollarını takip ederek yaklaşık 8 kilometrelik parkurda yürüdü.

Toplam 62 kişinin katıldığı etkinlikte, yürüyüşün ardından katılımcılara ata tohumundan üretilen ve coğrafi işaretle tescillenen Çetmi şeker fasulyesi yemeği, doğada odun ateşinde pişirilerek ikram edildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, doğa ile iç içe geçirilen bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ederek, katılımcıların hem doğanın hem de yöresel lezzetlerin tadını çıkardığını ifade etti.

Beyşehir'de çiftçilere eğitim semineri

Beyşehir'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde çiftçilere yönelik düzenlenen bilgilendirme seminerinde, modern tarımda başarıya ulaşmanın yolları anlatıldı.

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Uyanık tarafından yürütülen "Taştan Kalelerden Yaşayan Hanelere" projesi kapsamında Sadıkhacı Mahallesi'nde gerçekleştirilen program, üreticilerden yoğun ilgi gördü.

Seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mehmet Zengin, "Modern Tarımda Başarı: Toprak İşlemeden Hasada" başlıklı sunumunda, üreticilere verimliliği artıracak yöntemler ve güncel tarım teknikleri hakkında önemli bilgiler aktardı. Programda ayrıca çiftçilerin soruları yanıtlanarak geleceğin tarımına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Üniversiteli öğrencilerden çevre temizliği ve doğa etkinliği

Beyşehir Belediyesi ile Beyşehir Trekking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nde öğrenim gören farklı fakülte ve yüksekokullardan öğrenciler katıldı. Program kapsamında doğa yürüyüşü, leylek gözlemi ve çevre temizliği bir arada gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrenciler, açtıkları pankartla Polis Haftası'nı da kutladı.

Öğrenciler, Yeşildağ Leylekler Vadisi'nde bulunan gözlem platformundan leyleklerin yuva yapma süreçlerini ve uçuşlarını izledi. Ardından İslibucak Ormanı'nda yaklaşık 6 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yaparak günün keyfini çıkardı.

Etkinlik, Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Buse Çakmak, Melike Saroğlu ve İlayda Gökpınar'ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirildi.

Beyşehir'de uyuşturucu operasyonu

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, farklı olaylarda 6 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlarından işlem başlatıldı.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 sentetik ecza hap, 8 parça halinde sentetik bonzai ve 1 parça esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan ayrı bir çalışmada ise şüpheli bir araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada 4 cep telefonu, 2 tablet, 2 kulaklık ve 2 akıllı saat ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.