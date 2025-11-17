Cevahir AVM Önünde Gözaltına Alınanların Davasında Yeni Gelişme

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonlarının başladığı günlerde Şişli'de Cevahir AVM önünde basın açıklaması yapmak isterken "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama" suçlamasıyla gözaltına alınan 120 kişiyle ilgili yeni bir belge ortaya çıktı. ANKA'nın edindiği belgeye göre, 27 Mart 2025 tarihinde gözaltıların yapıldığı bölgede, İstanbul Valiliği'nin toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin herhangi bir yasaklama kararı bulunmuyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube tarafından hazırlanan tutanak yargılamanın yapıldığı İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilen ertesi gün de gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına yönelik operasyonlarla ilgili açıklama yapmak amacıyla 27 Mart'ta Cevahir AVM önünde bir araya gelen ve gözaltına alınan kişilere açılan davada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube tarafından hazırlanan tutanakta, İstanbul Valiliği'nin o gün, o bölge için toplantı ve gösteri yürüyüşüne ilişkin herhangi bir yasaklama kararının olmadığı ortaya çıktı.

"Herhangi bir yasaklama kararı bulunmadığı" yönündeki belge mahkemeye iletildi

Basın açıklamasının ardından Şişli'den Maçka Parkı yönüne yürümek isterken yoldan geçenlerle birlikte gözaltına alınan ve haklarında dava açılan, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 120 sanıklı dosyanın ikinci duruşması, bugün İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor.

Mahkeme, ilk duruşmada İstanbul Valiliği'ne müzekkere yazılarak "suç tarihi olan 27.03.2025'te bir yasaklama kararı bulunup bulunmadığı, varsa bu yasağın hangi yollarla ilan edildiğine" ilişkin bilgi istemişti. Valilikten mahkemeye herhangi bir yanıt gelmezken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün, valilik tarafından verilen "herhangi bir yasaklama kararı bulunmadığı" yönündeki tespitini mahkemeye bildirdiği öğrenildi.