Cevat Şakir Kabaağaçlı, 135. Doğum Yılında Anıldı - Son Dakika
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Cevat Şakir Kabaağaçlı, 135. Doğum Yılında Anıldı

Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı, 135. doğum yıl dönümünde Bodrum'da düzenlenen bir anma töreni ile anıldı. Etkinliğe katılanlar, yazar ve sanatçının hayatı üzerine düşüncelerini paylaştı.

17.04.2025 16:12
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(MUĞLA) - 'Halikarnas Balıkçısı' Cevat Şakir Kabaağaçlı, 135'inci doğum yıl dönümünde Bodrum'da düzenlenen özel bir programla anıldı.

Gazeteci, yazar, ressam, şair, rehber, araştırmacı Cevat Şakir Kabaağaçlı için doğumunun 135'inci yıl dönümünde Gümbet Gönültepe'de bulunan mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan programa, Belediye Başkan Yardımcıları Kanat Özsert ile İlknur Ülküm Seferoğlu, Cevat Şakir Mahalle Muhtarı Göksel Çamlı, Kabaağaçlı'nın aile fertleri, edebiyatseverler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte eğitimciler Hatice Orman ve Hatice Yücel, arkeolog Ayşe Temiz ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Kabaağaçlı ile ilgili düşüncelerini belirttikleri konuşmalarını yaptı. Cevat Şakir'in ailesinden Joanne Aliye Noonan, Derya Kabaağaçlı, Ege Savaş ve Sibel Kabaağaçlı ise duygu ve dileklerini paylaşarak onun hatırasını yaşatmaya çalışan herkese teşekkürlerini sundu.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, şöyle konuştu:

"Gazeteci, yazar, ressam, şair, rehber, araştırmacı gibi kimlikleri ile adını dünyaya duyuran; kentimizin gelişimi ve değişimi için büyük emek harcayan Halikarnas Balıkçısı'nı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Bugüne kadar nice tarihi kişiliğe, sanatçıya, düşün insanlarına ilham olan eşsiz kentimizde böylesi önemli bir kişinin yaşamış olması bizlere gurur veriyor. Ülkemizin ve kentimizin en büyük değerlerinden biri olan, çok yönlü kişiliği ile hayat yolumuzda ufkumuzu aydınlatan Cevat Şakir Kabaağaçlı'yı anmaya, hatırlamaya ve hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz."

Etkinlik, müzisyen Lon Briet ve Noemi Cingöz'ün gerçekleştirdiği müzik dinletisiyle devam etti. Hüseyin Boyacı İlkokulu öğrencilerinin Halikarnas Balıkçısı'nın doğaya ve insana olan sevgisini sahnelediği oratoryo ise izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Program, katılımcıların Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın mezarına çiçekler bırakmasıyla sona erdi.

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Kaynak: ANKA

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