Cevat Ünügür İlkokulu Açıldı

01.06.2026 14:26
Eskişehir Tepebaşı'nda Cevat Ünügür İlkokulu açılış töreniyle eğitim hayatına kazandırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kamu kaynaklarıyla inşa edilerek eğitime kazandırılan Cevat Ünügür İlkokulu'nun açılışı törenle yapıldı.

Çamlıca Mahallesi'nde inşa edilen okulun açılış töreninde konuşan Vali Erdinç Yılmaz, sadece bir binanın kapısını açmadıklarını aynı zamanda binlerce çocuğun geleceğine açılan bir kapının kilidini birlikte çevirdiklerini söyledi.

Bir çocuğun hayatında ilkokulun yalnızca okuma yazmayı öğrendiği yer olmadığını kaydeden Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlkokul, bir insanın dünyayla ilk kez bilinçli olarak tanıştığı, merakını keşfettiği, arkadaşlığı ve paylaşmayı öğrendiği, karakterinin çekirdeğinin şekillendiği yerdir. Bilim insanları bugün bize açıkça söylüyor, bir çocuğun bilişsel, duygusal ve sosyal gelişiminin en kritik dönemi, ilkokul yıllarıdır. Bu yıllarda edinilen alışkanlıklar, kazanılan özgüven, duyulan merak o çocuğun ilerleyen yıllarda en büyük kazanımı olacaktır."

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise okulun bir çocuğun hayat yolculuğunda attığı en önemli adımlardan biri olduğunu anlattı.

İlkokul yıllarının öğrenmenin, merak etmenin, paylaşmanın ve kendine güvenmenin başladığı yıllar olduğunu vurgulayan Ayşen Gürcan, "Bu yaşlarda kazanılan alışkanlıklar, edinilen değerler ve kurulan hayaller insanın bütün hayatına yön verir. Onun için eğitim meselesine hiçbir zaman sadece bina yapmak olarak bakamayız. Burada aslında geleceği inşa ediyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da okulun 1994 yılında meslek lisesi olarak eğitim-öğretime başladığını, lise binasının başka bir yere taşınmasıyla mahallenin ihtiyacına cevap vermek amacıyla 2007 yılında ilkokula dönüştürüldüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

İl Müftüsü Muharrem Gül'ün dua etmesinin ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek okulu inceledi.

720 öğrencinin öğrenim gördüğü okulda, 2'si özel eğitim sınıfı olmak üzere toplam 26 derslik, konferans salonu, fen laboratuvarı, spor salonu, bilişim teknolojileri sınıfı ve kütüphane bulunuyor.

Törene, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, bazı kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

