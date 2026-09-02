Cevdet Yılmaz: 2027-2029 OVP detayları 6 Eylül'de açıklanacak - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz: 2027-2029 OVP detayları 6 Eylül'de açıklanacak

Cevdet Yılmaz: 2027-2029 OVP detayları 6 Eylül\'de açıklanacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın detaylarını 6 Eylül'de kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını bildirdi. Yılmaz, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısında programın yol haritasını ele aldıklarını belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program hazırlıkları kapsamında iş dünyasının çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle bir araya geldiklerini belirterek, 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı'nın detaylarını 6 Eylül'de kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları kapsamında, iş dünyamızın çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarımız ve sanayicilerimizle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. İstişare toplantımızda, ekonomimizin gelecek üç yıllık yol haritasını, temel makroekonomik hedeflerini, politika çerçevesini ve yapısal reform gündemini ortaya koyacak OVP'ye ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik.

Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın koordinasyonunda, ilgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın katkılarıyla yürütülen hazırlıklarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programımızın detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz. Programın uygulama sürecini ise belirlenen takvim çerçevesinde yakından takip edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz: 2027-2029 OVP detayları 6 Eylül'de açıklanacak - Son Dakika

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