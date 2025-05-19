Cevdet Yılmaz\'dan 19 Mayıs Mesajı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gençlerimizin ve kahraman milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Mayıs sadece bir tarih değil; bağımsızlık idealinin, millet iradesinin, gençliğe duyulan sarsılmaz inancın simgesi, milli mücadelemizin ilk adımıdır. Cumhuriyetimizi emanet ettiğimiz gençlerimizin azmine, kararlılığına ve vatan sevgisine güveniyor; Türkiye Yüzyılı'nın geleceğimizin teminatı gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine, şanlı bayrağımızın ilelebet özgürce dalgalanacağına yürekten inanıyoruz. Gençlerimizin ve kahraman milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.