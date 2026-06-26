Cevdet Yılmaz'dan Kadir İnanır İçin Başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Sanatı, duruşu ve eserleriyle kuşaklar boyunca toplumsal hafızamıza derin izler bırakan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.