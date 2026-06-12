Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Yılmaz, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Yarın LGS'ye girecek tüm evlatlarımıza Rabb'imden zihin açıklığı ve başarı diliyorum. Sınavın çocuklarımız, kıymetli aileleri ve eğitim camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Cevdet Yılmaz'dan LGS'ye girecek öğrencilere başarı dileği - Son Dakika
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