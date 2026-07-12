Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Vefatını üzüntüyle öğrendiğimiz Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm Katar halkına başsağlığı diliyorum. Katar halkı ve İslam dünyası için ortaya koyduğu duruş ve eserleriyle hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun."
Son Dakika › Güncel › Cevdet Yılmaz'dan Taziye Mesajı - Son Dakika
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