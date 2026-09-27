Cevdet Yılmaz, \'Dünya 5\'ten büyüktür\' sözünü adaletli dünya arayışı olarak açıkladı

'TÜRKİYE Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında ziyaret ettiği AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bilimde, teknolojide çok ilerlemiş bir ülke veya ülkeler insanlığın hiçbir kriterine uymayan katliamlar, zulümler işleyebiliyorlar. Gazze bunun en güzel örneği. Dolayısıyla sadece bilim, teknoloji yetmez. Bilimi, teknolojiyi ahlakla, erdemle, hukukla, insan onuruyla birleştirmeden bir medeniyet inşa edilemez. İnsani bir medeniyet inşa edilemez. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası alanda ne diyoruz? 'Dünya 5'ten büyüktür.' Bu ne demek? Bu sadece Birleşmiş Milletler reformu değil. Bu aynı zamanda daha adaletli bir dünya arayışı. ve inşallah bunu da başaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Yılmaz, teşkilat buluşmasının ardından akşam saatlerinde Tuzla Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldı.

'NOMİNAL DOLAR OLARAK BAKTIĞINIZDA 16'INCI BÜYÜK EKONOMİ HALİNE GELMİŞ DURUMDAYIZ'

AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son çeyrek asırda ülkemizde büyük değişimler, dönüşümler yaşandı. Kim ne derse desin. Özellikle ekonomide bugün Türkiye artık farklı bir ligde. Ekonomik hacmimiz, büyüklüğümüz itibarıyla 11'inci büyük ekonomiyiz dünyada satın alma gücüyle. Nominal dolar olarak baktığınızda 16'ıncı büyük ekonomi haline gelmiş durumdayız. 2002'de sadece 238 milyar dolarlık bir ekonomiyken bu sene sonu itibarıyla 1,8 trilyon dolarlık bir ekonomi olacağız. Bu tek başına zaten nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. Ama bu süreçte tabii çıta da yükseliyor. Eskiden hani o günkü şartlar içinde insanların beklentileri, talepleri oluşuyordu. Şimdi talepler de bu gelişmelerle paralel bir şekilde yükseliyor. Çıta da yükseliyor. Bu çıtanın yükselmesi de güzel bir şey. Toplum ilerledikçe, ekonomi büyüdükçe beklentiler de çeşitleniyor ve daha yüksek seviyelere çıkıyor" diye konuştu.

'EN SON PISA TESTİNDE EĞİTİMDE OECD ÜLKELERİ ARASINDA 3 ALANDA PUANINI ARTTIRABİLEN TEK ÜLKE TÜRKİYE OLDU'

Cevdet Yılmaz, "İkinci olarak, ekonomi dışında çok önemli mesafe aldığımız alan sosyal politikalar. Kimse kusura bakmasın. Bizden önce de sosyal demokratım diyen partiler geldi bu ülkede iktidara. Ama maalesef sosyal demokrat politikalar izleyemediler. Geniş kitlelere dönük politikalar hayata geçiremediler. AK Parti döneminde en önemli başarılarımızdan biri, güçlü bir sosyal kalkınmayı sağlamamızdır. Eğitime ve sağlığa yaptığımız yatırımlar bunun en bariz alanları. En son PISA testinde de biliyorsunuz eğitimde OECD ülkeleri arasında 3 alanda puanını anlamlı bir şekilde arttırabilen tek ülke oldu Türkiye. Bu bir anda olmadı. Bakın bugün ana sınıfında yaptığınız bir şey, eğitimdeki bir müdahale 20 sene sonra belki sonuç veriyor ekonomide, sosyal hayatta. ve bugün Türkiye çok şükür farklı bir yere gelmiş durumda. Fırsat eşitliğini tüm ülkeye yaymış durumdayız. Ekonomi, sosyal kalkınma ve demokrasi, hukuk alanındaki bu ilerlemeler ülkemizi uluslararası alanda da farklı bir seviyeye çıkardı. ve bugün artık Türkiye bölgesinde çok önemli bir güç, küresel düzeyde de çok önemli bir aktör, küresel süreçleri etkileyen bir aktör konumuna geldi. Bütün bu gelişmelerle birlikte bu oldu" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEKİ DURUŞUNU GURUR DUYARAK İZLEDİK'

Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'deki duruşunu herhalde hepiniz izlediniz. Hakikaten gurur duyarak izledik millet olarak. İyi ki böyle bir ülkemiz var, iyi ki böyle bir liderimiz var. Bütün dünyaya orada seslendi. Mazlumların sesi olarak, insanlığın vicdanının sesi olarak ülkemizin duruşunu ortaya koymuş oldu. Bu çok değerli bir şey gerçekten. ve bizim ülkemiz sıradan bir ülke değil. Bu topraklar sıradan topraklar değil, bu millet sıradan bir millet değil. Biz muazzam tarihi birikimi olan bir ülkeyiz, bir milletiz. Dolayısıyla bütün bu renkliliklerimizle, bütün bu unsurlarımızla birlikte biz bir milletiz ve bu millet insanlığa çok şey söyleyebilecek bir millet. Maalesef işte Gazze'de yaşananları gördük, bölgemizdeki savaşları görüyorsunuz. "Güçlüysen her şeyi yapabilirim" diyenler var. Böyle karanlık bir zihniyet var yani. "Ben güçlüysen haklıyım, istediğimi yaparım" diyor. Biz bunu tabii ki reddediyoruz. Ama bir taraftan da şunun farkındayız. Hiç kimsenin merhametine güvenebileceğimiz bir dönemde değiliz. Güçlü olmak zorundayız. Bunun hiç tartışması yok, güçlü olmak zorundayız. Ama biz diyoruz ki Türkiye olarak hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız. İkisini aynı anda yapacağız biz. Bunun gayreti içindeyiz" dedi.

'BİLİMDE, TEKNOLOJİDE ÇOK İLERLEMİŞ ÜLKELER İNSANLIĞIN HİÇBİR KRİTERİNE UYMAYAN KATLİAMLAR, ZULÜMLER İŞLEYEBİLİYORLAR'

Yılmaz, "Çünkü sadece güçlü olmak yetmiyor. Görüyorsunuz işte, bilimde, teknolojide çok ilerlemiş bir ülke veya ülkeler insanlığın hiçbir kriterine uymayan katliamlar, zulümler işleyebiliyorlar. Gazze bunun en güzel örneği. Dolayısıyla sadece bilim, teknoloji yetmez. Bunlar elbette önemli. Elbette bilimde, teknolojide ilerleyeceğiz, hiç şüphe yok. Ama sadece bu yetmez. Bilimi, teknolojiyi ahlakla, erdemle, hukukla, insan onuruyla birleştirmeden bir medeniyet inşa edilemez. İnsani bir medeniyet inşa edilemez. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası alanda ne diyoruz? 'Dünya 5'ten büyüktür.' Bu ne demek? Bu sadece Birleşmiş Milletler reformu değil. Bu aynı zamanda daha adaletli bir dünya arayışı. ve inşallah bunu da başaracağız. Tek başımıza değil elbette, ittifaklar kurarak, bölgemizde ve küresel düzeyde 'Erdemliler İttifakı' diyoruz dünyada, insani konularda dini, ırkı, dili ne olursa olsun bir araya gelebilmeli insanoğlu, insani değerlerde. ve bölgemizde de yeni ittifaklar geliştiriyoruz. Dolayısıyla daha adaletli bir dünya için mücadelemizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz" diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİNDEKİ DEĞİŞİM, DEĞİŞİM DEĞİL DEVRİM OLDU'

Yılmaz, "Savunma sanayinde geldiğimiz yeri herkes görüyor. Çok şükür bu noktada yola erken çıktık. Ben savunma sanayindeki değişimi değişim olarak nitelendirmiyorum, bir devrim oldu aslında. Gerçekten tam anlamıyla bir devrim oldu. Geçen yıl bakın 10 milyar dolardan fazla savunma sanayinde ihracat yaptı Türkiye. Geçmişte paramızla alamadığımız ürünleri biz parası mukabilinde birçok ülkeye satar hale geldik. Bu da kendiliğinden olmadı. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle oldu; siyasi iradeyle, AK Parti'nin iradesiyle oldu. Dolayısıyla şu anda bütün ülkeler uyanmış görünüyorlar, Avrupa, diğerleri. Ama biz yola erken çıkmanın avantajını yaşıyoruz. ve savunma sanayimiz bugün hakikaten çok çok iyi bir yerde. Geçtiğimiz aylarda yapılan NATO Zirvesi'nde de bunu bütün dünyanın takdir ettiğini de bir kez daha görmüş olduk. Önümüzdeki dönem bu savunma sanayindeki atılımımızı devam ettirirken başka alanlarda da sağlık endüstrileri gibi, enerji ekipmanları gibi, yapay zeka gibi başka alanlarda da inşallah yeni atılımlarla ülkemizin bu teknolojik seviyesini daha ilerlere taşımaya, caydırıcı gücümüzü arttırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'İŞTE TÜRKİYE YÜZYILI'NI BU ZEMİN ÜZERİNDE İNŞA EDECEĞİZ'

Cevdet Yılmaz son olarak, "Ama bir taraftan da barış için çalışan, ülkeleri bir araya getiren, diplomasiyle çözüm üreten bir ülke olarak barışçı diplomasimizi her zaman öncelikli olarak ele almaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda istikrar üreten bir ülke ve etrafımızdaki ateş çemberi içinde adeta bir huzur adası, bir istikrar limanı olarak yoluna devam eden bir ülke. 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz, işte bu zemin üzerinde inşa edeceğiz Türkiye Yüzyılı'nı. Güçlü bir liderimiz var, tecrübeli bir liderimiz var, dirayetli bir liderimiz var. Yetişmiş kadrolarımız var, tecrübeli kadrolarımız var. Bütün bunlarla, teşkilatlarımızla bunu başaracağız. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak, Türkiye mutabakatı olarak inşallah yolumuza devam edeceğiz" dedi.