Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımızla Birlikte Yaşayacağız - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımızla Birlikte Yaşayacağız

25.06.2026 13:58  Güncelleme: 14:23
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Caferileri Evrensel Aşura Matem Merasim Töreni’nde, “Hepimiz bir diğerinin kimliğine saygı duyarak; zorla hiç kimseyi değiştirmeye, dönüştürmeye çalışmayarak, kendimiz olarak kendimizi ifade ederek, farklılıklarımız kadar ortaklıklarımızı da vurgulayarak birlikte yaşayacağız” dedi.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Caferileri Evrensel Aşura Matem Merasim Töreni'nde, "Hepimiz bir diğerinin kimliğine saygı duyarak; zorla hiç kimseyi değiştirmeye, dönüştürmeye çalışmayarak, kendimiz olarak kendimizi ifade ederek, farklılıklarımız kadar ortaklıklarımızı da vurgulayarak birlikte yaşayacağız" dedi.

Türkiye Caferileri tarafından düzenlenen Evrensel Aşura Matem Merasim Töreni, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlendi. Türkiye Caferileri Derneği Selahattin Özgündüz'ün ev sahipliğinde gerçekleşen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar, eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra da sırasıyla CAFERİDER Başkanı Hasan Babur, Cem Vakfı Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım, Alevi Bektaşi Kültür ve Cem Evi Başkanı Esma Ersin, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İran İslam Cumhuriyeti Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simai Sarraf, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz birer konuşma yaptı.

"EN KIYMETLİ MİRAS"

"Aynı matemde, aynı muhabbette ve aynı bağlılıkta birleşen gönüllerin oluşturduğu bu tablo, Kerbela'nın, insanlığın vicdanındaki müstesna yerini açıkça göstermektedir" diyen Cevdet Yılmaz, şunları söyledi:"

"Bu Kerbela gününde Hz. Peygamber efendimizin 'Allah'ın ayı' dediği Muharrem ayında sizlerle bir araya gelmiş olmaktan dolayı Rabbime hamd ediyorum. Hz. Hüseyin efendimizin Kerbela'daki şehadeti İslam tarihinin en derin acılarından biri olarak asırlardır gönüllerde yaşamaya devam ediyor. Peygamber efendimizin sevgili torunun ve ehlibeyt mensuplarının maruz kaldığı bu elim hadise, bıraktığı hüzün kadar temsil ettiği değerlerle de Müslümanların ortak hafızasında derin bir iz bırakmıştır. Kerbela Hakk ile batılın, adalet ile zulmün, izzet ile zilletin karşı karşıya geldiği büyük bir insanlık imtihanı olarak hafızalara kazınmıştır. Hz. Hüseyin efendimizin karşı karşıya kaldığı bütün baskılara rağmen Hakk bildiği yoldan ayrılmaması; adalet, hakkaniyet ve insan onurunu esas alan bir duruş sergileyerek insanlığın vicdanında derin izler bırakması hepimiz için en kıymetli mirastır."

"DİRİ OLACAĞIZ"

Bizim mezhep farklılıklarını çok aşırı noktalara taşıyıp birbirimize karşı farklı bir duruş içine girmemiz sadece başkalarını sevindirir. Hepimiz bir diğerinin kimliğine saygı duyarak; zorla hiç kimseyi değiştirmeye, dönüştürmeye çalışmayarak, kendimiz olarak kendimizi ifade ederek, farklılıklarımız kadar ortaklıklarımızı da vurgulayarak birlikte yaşayacağız. İri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte bu sınavları geçmeye devam edeceğiz inşallah. Hz. Hüseyin efendimizin uğruna mücadele ettiği değerler farklı coğrafyalarda ve farklı zamanlarda vicdan sahibi insanların yolunu aydınlatmaya devam etmiştir. Kerbela'yı doğru okumak, haksızlık karşısında sessiz kalmamayı, mazlumun yanında durmayı ve adaleti her şart altında savunmayı da beraberinde getirmektedir. Zalimlerin en çok korktuğu şey aydınlıktır. Zulüm, karanlık demek zaten. Zalimlerin en korktuğu şey hakikatin aydınlığıdır. Hakikati olduğu gibi ifade etmek zalimlere karşı verilecek en güzel cevaplardan biridir.

"DİNE, MEZHEBE BAKMAYIZ"

Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyadaki mazlumlarla ilgili net hakikati en yalın şekilde, en gür şekilde ifade eden duruşumuzu her zaman ortaya koyduk. Bundan sonra da ortaya koymaya devam edeceğiz. Kim rahatsız olursa olsun, kimin zoruna giderse gitsin hakkı hakikati söylemeye, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Kerbela'nın bizlere bıraktığı en önemli derslerden biri, şartlar ne olursa olsun hakkın ve adaletin yanında yer alma sorumluluğudur. Bu yönüyle Kerbela'nın mesajı belirli bir döneme veya coğrafyaya ait değildir. Hz. Hüseyin efendimizin uğruna mücadele ettiği değerler bugün de tüm insanlığa yol göstermektedir. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa Kerbela'nın vicdanlara yüklediği sorumluluk orada başlamaktadır. Haksızlığa uğrayanın inancı, mezhebi veya kökeni ne olursa olsun adaleti savunmak, mazlumun yanında durmak ve insan onurunu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dinine, mezhebine, etnik kimliğine, rengine, cinsiyetine bakamayız."

Protokol konuşmalarının ardından Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen Kerbela'nın anlatıldığı kısa tiyatro gösterisi sahnelendi. Tören, sahne programlarıyla son buldu.

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımızla Birlikte Yaşayacağız - Son Dakika

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