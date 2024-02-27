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- Cevdet Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı Dowden'le görüştü

LONDRA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımcılar ile çeşitli toplantılar yapmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da bugünkü temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-İngiltere arasındaki ikili ilişkiler, mevcut iş birlikleri ve diğer potansiyel alanlarının yanı sıra karşılıklı ticaret ve yatırımlar ile Türkiye- Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi kapsamında yapılan çalışmalar ele alındı. Küresel ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi, vize kolaylığının sağlanması, turizm, savunma sanayii ve terörle mücadele konuları değerlendirildi.

"İngiltere'yle bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız"

Görüşme sonrasın değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdik. Malum Brexit sonrası Serbest Ticaret Anlaşması yaptık. Şimdi bu anlaşmayı daha da ileri taşımak, daha da derinleştirmek ve kapsamını geliştirmek istiyoruz. Bu anlamda müzakereler devam ediyor olumlu bir seyir içinde. Siyasi konuları da, bölgesel konuları da değerlendirme imkanı bulmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Her alanda diyaloğu ve üst düzey ilişkileri sürdürmenin önemine değinen Yılmaz, "İngiltere'yle bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız. Her düzeyde görüşmelerimiz ve temaslarımız devam ediyor. Bu da iki ülkenin de kazançlı çıkacağı inisiyatifleri destekliyor" diye konuştu. Savunma sanayiinden enerjiye birçok alanda projenin görüşüldüğünü aktaran Yılmaz, İngiltere'deki temasları kapsamında yatırımcılarla bir araya geleceğini de belirtti.

Uluslararası doğrudan yatırımların önemine de vurgu yapan Yılmaz, "İngiltere'nin Türkiye'de 13 milyar doları aşkın yatırımı var. Türk firmalarının da İngiltere'de yatırımları var. Bunları daha üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Ticarette de bu sene inşallah 20 milyar doları aşacağız. Geçen yıl 19 milyar doları geçmiştik" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin geçen sene İngiltere'den 3 milyondan fazla turist ağırladığını vurgulayan Yılmaz, bu yıl daha fazlasının beklendiğini belirterek, STA kapsamında yapılan görüşmelerde de belirli adımlar atılarak ortak noktada buluşulacağına değindi.