Cevdet Yılmaz Kars'ta

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kars Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde Vali Ziya Polat tarafından karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı ve Valilik şeref defterini imzaladı.

Daha sonra yürüyerek Kars Belediyesine geçen Yılmaz, güzergah boyunca esnafı ziyaret etti ve belediye binasında Başkan Ötüken Senger ile görüştü.

Yılmaz'a ziyaretlerinde, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve MKYK Üyesi Ahmet Arslan da eşlik etti.