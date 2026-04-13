Cevdet Yılmaz Kazakistan'ı Ziyaret Edecek

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 14-15 Nisan'da Kazakistan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Kazakistan'a gidecek ve Astana'da düzenlenecek Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı'na katılacak. Yılmaz, 15 Nisan'da ise Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile bir araya gelecek. Yılmaz ayrıca, Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetlerarası 14'üncü Dönem Toplantısı ve İmza Töreni ile Kazakistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılarak, Kazakistan Ulusal Müzesi'ni ve Alem AI Yapay Zeka Uluslararası Merkezi'i ziyaret edecek.