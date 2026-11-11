Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile Antalya'da iklim işbirliğini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile Antalya'da iklim işbirliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'daki COP31 kapsamında KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede KKTC'nin kalkınmasına yönelik ortak projeler ile iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik işbirliği ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, KKTC'nin kalkınmasına ve refahına yönelik ortak projelerimizi, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarındaki işbirliğimizi değerlendirdik. KKTC'nin her alanda güçlenmesi ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için desteğimizi sürdürecek, dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Başbakan'a ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, Kıbrıs Türk halkına sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı YardımcısıSürdürülebilirlikÜnal ÜstelDiplomasiPolitikaAntalyaGüncelKıbrısCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
11 aylık bebek diri diri gömüldü 24 saat sonra sağ bulundu 11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu
Ortaklık cinayetle bitti 20 bıçak darbesine “Bir anlık sinir“ dedi Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine "Bir anlık sinir" dedi
Eğlence mekanına silahlı saldırı Gencecik adamı hayattan kopardılar Eğlence mekanına silahlı saldırı! Gencecik adamı hayattan kopardılar
Akaryakıtta çifte indirim müjdesi Akaryakıtta çifte indirim müjdesi
Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 12:52:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile Antalya'da iklim işbirliğini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android