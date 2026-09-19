Cevdet Yılmaz, KKTC gençliğini cezalandıranlara prim verilmeyeceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnsanlık dışı, hukuk dışı bir yaklaşımla yarım asrı aşkın bir süredir Kıbrıs Türk halkını cezalandırmaya çalışanlar var. Bir taraftan demokrasiden, AB standartlarından, şundan bundan bahsediyorlar. Bir taraftan da çok açık bir şekilde Kıbrıs gençliğini, Kıbrıs halkını cezalandırmaya çalışıyorlar. Bizim bu anlayışa prim vermemiz mümkün değil." dedi.

Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Salonu'nda düzenlenen Yeni Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi lansmanına katıldı.

Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk gençliğinin yeteneklerini uluslararası standartlarda geliştirebilmesi ve geleceğe özgüvenle bakabilmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Gençlerimizin potansiyelini en üst seviyeye çıkaracak altyapıyı adım adım inşa ediyor, Türkiye ile KKTC arasındaki köklü işbirliğini bu doğrultuda her geçen gün somut adımlarla perçinliyoruz." diye konuştu.

Bu doğrultuda, Tarihi Çetinkaya Taksim Futbol Sahası'nı yenileyerek yeniden hizmete açtıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Gazimağusa'daki Güvercinlik Futbol Sahası'yla Lefkoşa Jimnastik Salonu'nu da gençlerin kullanımına sunduk. Girne, Boğazköy ve İskele futbol sahalarıyla Kaplıca'daki tribün yapımında ise geçici kabul aşamasına gelmiş olduk. Ayrıca ODTÜ'nün de güzel bir çalışması olmuş. Rektörümüz bana geçtiğimiz gün kendisi gösterdi, ODTÜ Rektörümüz. Bir alanda suyu biriktirip bir gölet yapmışlar. Yanında çim saha ve doğal bir tribün oluşturmuşlar. O proje de kasım ayı, aralık ayı sürecinde tamamlanacak inşallah. Orada da ayrı bir stat ve güzel bir spor alanı oluşuyor. Ben de hocamıza şunu söyledim: Buna destek veririz ama bir şartla, sadece öğrencilere değil Kıbrıs gençliğinin hepsine açık olacak bu alan. Böylece spor altyapısını adanın farklı bölgelerinde güçlendiriyoruz. Tesislerin yanı sıra gençlerimizin spora katılımını sağlayan çalışmaları da sürdürüyoruz. Yüzme Bilmeyen Kalmasın etkinliğiyle ihtiyaç belirlenen okullardaki 377 öğrencinin yüzme eğitimi almasına destek veriyoruz. Bu yıl KKTC'den 512 gencimizi Türkiye'deki yaz kamplarında ağırladık. KKTC'deki gençlik kamplarının bakım ve onarımı için 2026 yılı anlaşmamız kapsamında 17 milyon lira kaynak ayırdık."

Sporcuların eğitim hayatını da desteklediklerini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 19 üniversiteyle imzaladığımız Milli Sporcu Burs Mutabakatı sayesinde Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden sporcularımıza tam burslu olarak yükseköğrenim imkanı sağlıyoruz. Gençlerimizin sportif hedefleriyle akademik hayatlarını birlikte sürdürmeleri için bu programları hayata geçiriyoruz. Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacı için Lefke, Gazimağusa ve Güzelyurt'taki yurtlarımızda toplam 7 bin 26 gence hizmet veriyoruz. Artan ihtiyaca cevap vermek üzere Lefkoşa'da yaklaşık 2 bin 500 öğrenci kapasiteli yeni bir yurt planladık ve 2026 yılı anlaşmasında bu proje için ilk aşamada 130 milyon lira kaynağı ayırmış durumdayız. Bu ihalesi yapılsın diye sağladığımız minimum bir kaynak. Projeyi hızla hayata geçirmek istiyoruz. Özellikle yurt yapımlarını ben çok önemli buluyorum. Bunlar hem öğrencilere hizmet eden yapılar hem de hızla arttırdığımızda konut piyasalarında kiraların fazla artmaması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde enflasyonun, konut enflasyonunun kontrol edilebilmesi açısından da ben önemli bir katkı sunacağına yürekten inanıyorum."

"Kıbrıs Türk halkını cezalandırmaya çalışanlar var"

Sporda başarının, müsabaka gününün heyecanı kadar yıl boyunca verilen emeğe de dayandığına işaret eden Yılmaz, bu projede, tesisin antrenmanlara ve farklı faaliyetlere sürekli açık olmasının hedeflenmesinin anlamlı olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk gençliğinin enerjisi ve spora duyduğu ilginin bu projeye asıl anlamını vereceğinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnsanlık dışı bir yaklaşımla, hukuk dışı bir yaklaşımla yarım asrı aşkın bir süredir Kıbrıs Türk halkını cezalandırmaya çalışanlar var. Bir taraftan demokrasiden, AB standartlarından, şundan bundan bahsediyorlar. Bir taraftan da çok açık bir şekilde Kıbrıs gençliğini, Kıbrıs halkını cezalandırmaya çalışıyorlar. Bizim bu anlayışa prim vermemiz mümkün değil. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz Kıbrıs Türk halkına ve gençliğine hak ettiği geleceği hep birlikte inşa edeceğiz inşallah. En küçük bir adım atmıyorlar, görüyorsunuz. En küçük bir işbirliği, yani çok insani işbirliklerinde bir yaklaşım sergilemiyorlar. Bir taraftan da 'biz çözüm istiyoruz' gibi hiçbir şekilde doğru olmayan, sadece uluslararası kamuoyunu aldatmaya dönük bir yaklaşım sergiliyorlar. Uluslararası kamuoyunun biraz uyanması lazım hakikaten. Avrupa Birliği başta olmak üzere bu yaklaşım ne hukuka uygun ne insan haklarına uygun ne erdeme uygun, hiçbir insani değerle izah edilemez."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin güçlü bir şekilde KKTC'nin yanında olduğunu belirterek, "İyi günde kötü günde, tasada kıvançta hep birlikte omuz omuza Türkiye Yüzyılı'nı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." dedi.