Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"31 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan ve insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen soykırımın yıl dönümünde, katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyor, dost ve kardeş Bosna Hersek halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."
Son Dakika › Güncel › Cevdet Yılmaz, Srebrenitsa Soykırımı'nı Andı - Son Dakika
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