Yılmaz: Terörsüz Türkiye\'de Prangaları Sökeceğiz

Haber: Kemal BATUR

(BİNGÖL) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan yeni asfalt plenti açılışında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin mesaj verdi. Yılmaz, "Terörsüz Türkiye'de ayağımızdaki prangaları sökerek ülkemizin hem demokraside hem kalkınmada standartlarını daha yükseğe taşıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de çeşitli açılış ve programlara katıldı. Yılmaz, Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan yeni asfalt plentinin açılış töreninde "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik değerlendirme yaptı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DÖNEME GİRDİK"

Türkiye'nin bu aşamaya kolay gelmediğini belirten Yılmaz, şehitleri, şehit yakınlarını ve gazileri andı. Yılmaz şöyle konuştu:

"Bu aşamaya kolay gelmedik. Şehitlerimize ve şehit yakınlarımıza ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Artık farklı kimliklerin rahatlıkla bir arada taşındığı bir iklim oluşmuştur. Batıda ne varsa batıda o olacaktır. Kuzeyde ne varsa güneyde de o olacaktır. 81 vilayetimiz ve 86 milyon insanımız birdir ve beraberdir."

Türkiye'nin her karışına huzur ve güven taşıyacaklarını söyleyen Yılmaz, "Terörsüz Türkiye'de ayağımızdaki prangaları sökerek ülkemizin hem demokraside hem kalkınmada standartlarını daha yükseğe taşıyacağız" dedi.

Cevdet Yılmaz, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin Türkiye açısından da yakından takip edildiğini belirterek, bölgede yaşanan çatışmaların ve istikrarsızlığın etkilerine dikkat çekti.

Suriye'deki gelişmeler ile İran, İsrail ve ABD arasındaki savaşın bölge üzerindeki etkilerine değinen Yılmaz, bölgede yaşayan Kürtlerin çeşitli provokasyonlara çekilmeye çalışıldığını savundu.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç bölgemize de büyük katkı sağlayacaktır. Suriye'de yaşanan gelişmeleri, İran, İsrail ve ABD savaşında, orada yaşayan Kürt kardeşlerimize kışkırtılma çabalarına cevap verilmemesinin önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye'de yaşanan sürecin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Biz bölgemiz üzerindeki emperyalist tuzakları, oyunları bozma gayreti içindeyiz."

YENİ ASFALT PLENTİ HİZMETE GİRDİ

Yılmaz, konuşmasının ardından Bingöl İl Özel İdaresi bünyesinde yapımı tamamlanan yeni asfalt plentinin açılışını gerçekleştirdi.

Yeni asfalt plentinin Bingöl'ün yol ve ulaşım altyapısına önemli katkı sağlaması, özellikle kırsal bölgelerde yürütülecek yol çalışmalarının daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunması hedefleniyor.

Cevdet Yılmaz, Bingöl programı kapsamında yapımı tamamlanan bir ortaöğretim okulunun açılışını da gerçekleştirdi.