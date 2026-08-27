Yılmaz: Terörsüz Türkiye'de Prangaları Sökeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yılmaz: Terörsüz Türkiye'de Prangaları Sökeceğiz

Yılmaz: Terörsüz Türkiye\'de Prangaları Sökeceğiz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de asfalt plenti açılışında 'Terörsüz Türkiye' vurgusu yaparak, demokrasi ve kalkınmada daha yüksek standartlar hedeflediklerini söyledi. Yeni plent, kırsal yol çalışmalarını hızlandıracak.

Haber: Kemal BATUR

(BİNGÖL)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan yeni asfalt plenti açılışında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin mesaj verdi. Yılmaz, "Terörsüz Türkiye'de ayağımızdaki prangaları sökerek ülkemizin hem demokraside hem kalkınmada standartlarını daha yükseğe taşıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de çeşitli açılış ve programlara katıldı. Yılmaz, Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan yeni asfalt plentinin açılış töreninde "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik değerlendirme yaptı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DÖNEME GİRDİK"

Türkiye'nin bu aşamaya kolay gelmediğini belirten Yılmaz, şehitleri, şehit yakınlarını ve gazileri andı. Yılmaz şöyle konuştu:

"Bu aşamaya kolay gelmedik. Şehitlerimize ve şehit yakınlarımıza ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Artık farklı kimliklerin rahatlıkla bir arada taşındığı bir iklim oluşmuştur. Batıda ne varsa batıda o olacaktır. Kuzeyde ne varsa güneyde de o olacaktır. 81 vilayetimiz ve 86 milyon insanımız birdir ve beraberdir."

Türkiye'nin her karışına huzur ve güven taşıyacaklarını söyleyen Yılmaz, "Terörsüz Türkiye'de ayağımızdaki prangaları sökerek ülkemizin hem demokraside hem kalkınmada standartlarını daha yükseğe taşıyacağız" dedi.

Cevdet Yılmaz, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin Türkiye açısından da yakından takip edildiğini belirterek, bölgede yaşanan çatışmaların ve istikrarsızlığın etkilerine dikkat çekti.

Suriye'deki gelişmeler ile İran, İsrail ve ABD arasındaki savaşın bölge üzerindeki etkilerine değinen Yılmaz, bölgede yaşayan Kürtlerin çeşitli provokasyonlara çekilmeye çalışıldığını savundu.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç bölgemize de büyük katkı sağlayacaktır. Suriye'de yaşanan gelişmeleri, İran, İsrail ve ABD savaşında, orada yaşayan Kürt kardeşlerimize kışkırtılma çabalarına cevap verilmemesinin önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye'de yaşanan sürecin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Biz bölgemiz üzerindeki emperyalist tuzakları, oyunları bozma gayreti içindeyiz."

YENİ ASFALT PLENTİ HİZMETE GİRDİ

Yılmaz, konuşmasının ardından Bingöl İl Özel İdaresi bünyesinde yapımı tamamlanan yeni asfalt plentinin açılışını gerçekleştirdi.

Yeni asfalt plentinin Bingöl'ün yol ve ulaşım altyapısına önemli katkı sağlaması, özellikle kırsal bölgelerde yürütülecek yol çalışmalarının daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunması hedefleniyor.

Cevdet Yılmaz, Bingöl programı kapsamında yapımı tamamlanan bir ortaöğretim okulunun açılışını da gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İl Özel İdaresi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılmaz: Terörsüz Türkiye'de Prangaları Sökeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

21:50
Beşiktaş kaybetmesine rağmen Avrupa Ligi biletini aldı
Beşiktaş kaybetmesine rağmen Avrupa Ligi biletini aldı
21:46
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
21:43
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler
Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
21:28
Canlı anlatım: Trabzonspor kalesinde goller üst üste, bordo-mavililer 9 kişi
Canlı anlatım: Trabzonspor kalesinde goller üst üste, bordo-mavililer 9 kişi
19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:00
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 22:54:40. #7.13#
SON DAKİKA: Yılmaz: Terörsüz Türkiye'de Prangaları Sökeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement