Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nı birlik ve beraberlikle başaracağız - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nı birlik ve beraberlikle başaracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hak'ka Yürüyüşünün 753. Yıl Dönümü Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde başarılı olacağını vurguladı. Ayrıca Alevi vatandaşların haklarını ve ihtiyaçlarını gözetme konusunda atılan adımları anlattı.

15.08.2024 22:46
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Türkiye Yüzyılı'nı, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle hangi etnik yapıdan, hangi mezhepten olursa olsun 85 milyonun birliğiyle, beraberliğiyle, akıl teriyle ve alın teriyle başaracağız." dedi.

Yılmaz, Nevşehir'de Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hak'ka Yürüyüşünün 753. Yıl Dönümü Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, Hacı Bektaş Veli'nin insanlığa evrensel mesajlar bıraktığını vurguladı.

"Bir insan 753 yıl sonra hala gönüllere dokunabiliyorsa, anılıyorsa çağlar aşan bir mesaja sahip olduğunu görmemiz gerekir. Böyle değerlerimiz olduğu için Rabbimize hamdediyoruz." diyen Yılmaz, Hacı Bektaş Veli'nin öğretisinin birlik ve beraberlik üzerine olduğunu söyledi.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nı oluşturmak için bir gayret içindeyiz. Bunu bir partinin, bir siyasi anlayışın yapması mümkün değil. Bunu hep birlikte başaracağız. Türkiye Yüzyılı'nı, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle hangi etnik yapıdan, hangi mezhepten olursa olsun 85 milyonun birliğiyle, beraberliğiyle, akıl teriyle ve alın teriyle başaracağız."

Alevi vatandaşların haklarını ve ihtiyaçlarını gözetme konusunda atılan adımları anlatan Yılmaz, cemevlerinin kanuni düzenlemelerle bir kavram olarak tanımlandığını ve bu adımın tarihi bir önem taşıdığını ifade etti.

"Depremlerin ardından bölgedeki cemevleri için özel kaynak ayırdık"

Devletin teolojik tartışmalara girmediğini, insanların inançlarına saygı göstererek hizmet sunduğunu söyleyen Yılmaz, Alevi vatandaşlar için yürütülen çalışmalara devam edileceğini ve toplumsal uyum ile dayanışmanın güçlendirileceğini belirtti.

Yılmaz, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen cemevlerinin onarıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Depremlerin ardından bölgedeki cemevleri için özel kaynak ayırdık. Depremden etkilenen bölge için. Böylece depremden etkilenen cemevlerinin onarım masrafları karşılanarak bunlar yeniden ayağa kaldırılmış oldu. Tüm cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeri gibi sorunlarda da hep cemevlerinin yanındayız. Diyanet İşleri Başkanlığımız ise Türkiye Diyanet Vakfı çatısı altında Alevi Bektaşi klasiklerini yayınlayarak manevi zenginliğimizi artırıyor."

"Güçlü bir direnç sergilemeliyiz"

Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerinden yola çıkarak savaşın yerine barışın, düşmanlık yerine dostluğun, kin ve nefret yerine sevginin koyulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Gazze'deki insanlık dramına da dikkati çekti.

Filistin'in bağımsızlığını ve Doğu Kudüs'ün başkent olarak kabul edilmesini temenni eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın dört bir yanında kardeşlerimiz zulme uğrarken masum siviller hayattan koparılırken bize düşen küresel adaletsizliğe karşı Hazreti Hüseyin misali bir duruş sergilemektir. Irk, dil, mezhep ve meşrep farklılıklarını öne çıkararak kardeşliğimizi hedef alanlara, coğrafyamızda yeni Kerbelalar yaşanmasını isteyenlere karşı çok uyanık olmalıyız, güçlü bir direnç sergilemeliyiz."

Programın düzenlenmesinde katkı sunanlara ve katılımcılara teşekkür eden Yılmaz, Hacı Bektaş Veli'nin mirasını geleceğe taşımak için birlikte çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nı birlik ve beraberlikle başaracağız - Son Dakika

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