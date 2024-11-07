Ceviz Ağacından Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde ceviz ağacından düşen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Büyükoturak köyünde yaşayan Emine Doğan (61) 31 Ekim'de bahçesindeki ağaçtan ceviz topladığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
Ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Doğan, 8 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
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