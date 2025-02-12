(ANKARA) -Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından CHP'li milletvekili ve belediye başkanları ile bir araya geldiğini duyurdu.
Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ve belediye başkanlarını Bakanlığımızda ağırladık. Deprem bölgesindeki son durumu, diğer illerimizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarını ele aldık. Milletvekillerimizin illeriyle ilgili taleplerini dinledik. 81 ilimiz için iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
12.02.2025 18:57:44. #1.13#
SON DAKİKA: Çevre Bakanı Murat Kurum, CHP'li Vekil ve Belediye Başkanları ile Toplandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?